В Перми ТРЦ «Планета» ограничивает работу туалетов и фуд-корта

В «Планете» отключат воду Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Туалеты и фуд-корт в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» будут работать в ограниченном режиме. Семейные санузлы, комната матери и ребенка и автомойка будут закрыты полностью. Это произойдет 16 и 17 августа из-за отключения воды, пояснили в ТРЦ.

«16 и 17 августа в связи с проведением аварийных работ на сетях «Новогора в «Планете» не будет воды. Фуд-корт будет работать в усеченном формате, доступ в комнату матери и ребенка, семейные санузлы будет закрыт, туалетные группы на всех этажах будут работать в ограниченном режиме, автомойка на подземной парковке не работает», — говорится на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

Комплекс ТРЦ «Планета» занимает 150 тысяч квадратных метров. Здесь расположены более 200 магазинов и гипермаркетов, работает кинотеатр. Фуд-корт рассчитан на 1100 мест.