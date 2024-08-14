14 августа 2024

В Перми ТРЦ «Планета» ограничивает работу туалетов и фуд-корта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, тц планета
В «Планете» отключат воду Фото:

Туалеты и фуд-корт в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» будут работать в ограниченном режиме. Семейные санузлы, комната матери и ребенка и автомойка будут закрыты полностью. Это произойдет 16 и 17 августа из-за отключения воды, пояснили в ТРЦ.

«16 и 17 августа в связи с проведением аварийных работ на сетях «Новогора в «Планете» не будет воды. Фуд-корт будет работать в усеченном формате, доступ в комнату матери и ребенка, семейные санузлы будет закрыт, туалетные группы на всех этажах будут работать в ограниченном режиме, автомойка на подземной парковке не работает», — говорится на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте».

Комплекс ТРЦ «Планета» занимает 150 тысяч квадратных метров. Здесь расположены более 200 магазинов и гипермаркетов, работает кинотеатр. Фуд-корт рассчитан на 1100 мест.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туалеты и фуд-корт в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» будут работать в ограниченном режиме. Семейные санузлы, комната матери и ребенка и автомойка будут закрыты полностью. Это произойдет 16 и 17 августа из-за отключения воды, пояснили в ТРЦ. «16 и 17 августа в связи с проведением аварийных работ на сетях «Новогора в «Планете» не будет воды. Фуд-корт будет работать в усеченном формате, доступ в комнату матери и ребенка, семейные санузлы будет закрыт, туалетные группы на всех этажах будут работать в ограниченном режиме, автомойка на подземной парковке не работает», — говорится на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Комплекс ТРЦ «Планета» занимает 150 тысяч квадратных метров. Здесь расположены более 200 магазинов и гипермаркетов, работает кинотеатр. Фуд-корт рассчитан на 1100 мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...