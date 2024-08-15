Сбор денег девушке из Копейска, попавшей под катер в Сочи, приостановили

Сбор средств на помощь семье девушки из Копейска (Челябинская область), на которую во время отдыха в Сочи наехал Катер, закрыли. Неравнодушные перевели пострадавшей почти 200 тысяч рублей, сообщила организатор сборов.
«Сбор закрыт, деньги переведены маме. Далее сбором я не занимаюсь. Сбор я открывала с разрешения родителей, от класса, максимум от школы. Ситуация экстренная и действовать нужно было экстренно», — сообщила знакомая семьи в соцсети «ВКонтакте».
Сбор средств был организован в официальных соцсетях бывшей школы девочки. За сутки неравнодушные перечислили 197 тысяч рублей, после чего женщина закрыла прием средств.
По данным URA.RU, у девушки многочисленные повреждения органов брюшной полости. Инцидент произошел 11 августа в поселке Лоо. Челябинка плавала в море, когда на нее наехал катер. Она была госпитализирована в местную больницу. Возбуждено уголовное дело.
URA.RU пыталось связаться с минздравом Краснодарского края. На звонок корреспондента ответа не последовало. Агентство направило официальный запрос на официальную почту министерства.
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