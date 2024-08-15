Сбор денег девушке из Копейска, попавшей под катер в Сочи, приостановили

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка находится в одной из больниц Краснодарского края
Девушка находится в одной из больниц Краснодарского края Фото:

Сбор средств на помощь семье девушки из Копейска (Челябинская область), на которую во время отдыха в Сочи наехал Катер, закрыли. Неравнодушные перевели пострадавшей почти 200 тысяч рублей, сообщила организатор сборов.

«Сбор закрыт, деньги переведены маме. Далее сбором я не занимаюсь. Сбор я открывала с разрешения родителей, от класса, максимум от школы. Ситуация экстренная и действовать нужно было экстренно», — сообщила знакомая семьи в соцсети «ВКонтакте».

Сбор средств был организован в официальных соцсетях бывшей школы девочки. За сутки неравнодушные перечислили 197 тысяч рублей, после чего женщина закрыла прием средств.

По данным URA.RU, у девушки многочисленные повреждения органов брюшной полости. Инцидент произошел 11 августа в поселке Лоо. Челябинка плавала в море, когда на нее наехал катер. Она была госпитализирована в местную больницу. Возбуждено уголовное дело.

URA.RU пыталось связаться с минздравом Краснодарского края. На звонок корреспондента ответа не последовало. Агентство направило официальный запрос на официальную почту министерства.

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Сбор средств на помощь семье девушки из Копейска (Челябинская область), на которую во время отдыха в Сочи наехал Катер, закрыли. Неравнодушные перевели пострадавшей почти 200 тысяч рублей, сообщила организатор сборов. «Сбор закрыт, деньги переведены маме. Далее сбором я не занимаюсь. Сбор я открывала с разрешения родителей, от класса, максимум от школы. Ситуация экстренная и действовать нужно было экстренно», — сообщила знакомая семьи в соцсети «ВКонтакте». Сбор средств был организован в официальных соцсетях бывшей школы девочки. За сутки неравнодушные перечислили 197 тысяч рублей, после чего женщина закрыла прием средств. По данным URA.RU, у девушки многочисленные повреждения органов брюшной полости. Инцидент произошел 11 августа в поселке Лоо. Челябинка плавала в море, когда на нее наехал катер. Она была госпитализирована в местную больницу. Возбуждено уголовное дело. URA.RU пыталось связаться с минздравом Краснодарского края. На звонок корреспондента ответа не последовало. Агентство направило официальный запрос на официальную почту министерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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