Певец Григорий Лепс и еще три звезды записали поздравления Екатеринбургу в честь Дня города. Видео показали на закрытом приеме в администрации, а одно из них — от Лепса — в своем telegram-канале опубликовал мэр Алексей Орлов.
«Со всей России и зарубежья Екатеринбургу приходит множество поздравлений… Добрые слова произносят артисты, музыканты, медийные персоны и представители других государств», — написал Орлов.
Также, передает корреспондент URA.RU с фуршета в мэрии, были показаны поздравления от Романа Панича из группы «Бандерос», шансонье Жеки (Евгения Григорьева) и рок-музыканта Владимира Кузьмина. Звезды пожелали Екатеринбургу и горожанам успехов, развития и процветания.
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