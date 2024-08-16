Развлечения Знаменитости Лепс и еще три звезды обратились к Екатеринбургу. Фото, видео 17 августа 2024 в 11:26 Размер текста - 17 + Григорий Лепс поздравил екатеринбуржцев с Днем города (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год Певец Григорий Лепс и еще три звезды записали поздравления Екатеринбургу в честь Дня города. Видео показали на закрытом приеме в администрации, а одно из них — от Лепса — в своем telegram-канале опубликовал мэр Алексей Орлов. «Со всей России и зарубежья Екатеринбургу приходит множество поздравлений… Добрые слова произносят артисты, музыканты, медийные персоны и представители других государств», — написал Орлов. Также, передает корреспондент URA.RU с фуршета в мэрии, были показаны поздравления от Романа Панича из группы «Бандерос», шансонье Жеки (Евгения Григорьева) и рок-музыканта Владимира Кузьмина. Звезды пожелали Екатеринбургу и горожанам успехов, развития и процветания. Владимир Кузьмин обратился к Екатеринбургу Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Певец Григорий Лепс и еще три звезды записали поздравления Екатеринбургу в честь Дня города. Видео показали на закрытом приеме в администрации, а одно из них — от Лепса — в своем telegram-канале опубликовал мэр Алексей Орлов. «Со всей России и зарубежья Екатеринбургу приходит множество поздравлений… Добрые слова произносят артисты, музыканты, медийные персоны и представители других государств», — написал Орлов. Также, передает корреспондент URA.RU с фуршета в мэрии, были показаны поздравления от Романа Панича из группы «Бандерос», шансонье Жеки (Евгения Григорьева) и рок-музыканта Владимира Кузьмина. Звезды пожелали Екатеринбургу и горожанам успехов, развития и процветания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям