16 августа 2024

Лепс и еще три звезды обратились к Екатеринбургу. Фото, видео

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Концерт с участием Григория Лепса. Челябинск, лепс григорий
Григорий Лепс поздравил екатеринбуржцев с Днем города (фото из архива) Фото:
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Певец Григорий Лепс и еще три звезды записали поздравления Екатеринбургу в честь Дня города. Видео показали на закрытом приеме в администрации, а одно из них — от Лепса — в своем telegram-канале опубликовал мэр Алексей Орлов.

«Со всей России и зарубежья Екатеринбургу приходит множество поздравлений… Добрые слова произносят артисты, музыканты, медийные персоны и представители других государств», — написал Орлов.

Также, передает корреспондент URA.RU с фуршета в мэрии, были показаны поздравления от Романа Панича из группы «Бандерос», шансонье Жеки (Евгения Григорьева) и рок-музыканта Владимира Кузьмина. Звезды пожелали Екатеринбургу и горожанам успехов, развития и процветания.

Владимир Кузьмин обратился к Екатеринбургу
Владимир Кузьмин обратился к Екатеринбургу
Фото:

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Певец Григорий Лепс и еще три звезды записали поздравления Екатеринбургу в честь Дня города. Видео показали на закрытом приеме в администрации, а одно из них — от Лепса — в своем telegram-канале опубликовал мэр Алексей Орлов. «Со всей России и зарубежья Екатеринбургу приходит множество поздравлений… Добрые слова произносят артисты, музыканты, медийные персоны и представители других государств», — написал Орлов. Также, передает корреспондент URA.RU с фуршета в мэрии, были показаны поздравления от Романа Панича из группы «Бандерос», шансонье Жеки (Евгения Григорьева) и рок-музыканта Владимира Кузьмина. Звезды пожелали Екатеринбургу и горожанам успехов, развития и процветания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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