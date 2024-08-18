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Власти подали в суд на жителей Ханты-Мансийска из-за установки кондиционеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники подали на жителей в суд из-за кондиционеров
Чиновники подали на жителей в суд из-за кондиционеров Фото:

В Ханты-Мансийске департамент градостроительства и архитектуры подал в суд на жителей новостройки по улице Комсомольской. Причиной стали кондиционеры, которые установили на фасаде дома.

«Требования истец мотивирует тем, что застройщиком на фасаде жилого дома размещено 25 кондиционеров, однако собрания собственников по этому вопросу не проводилось, паспорт отделки фасадов с целью установки кондиционеров на фасаде не согласовывался», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Однако районный суд отказал в удовлетворении иска.

После апелляционных разбирательств по двум делам решения отменили. Суд обязал жильцов в течение 60 дней демонтировать кондиционеры с фасада дома.

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В Ханты-Мансийске департамент градостроительства и архитектуры подал в суд на жителей новостройки по улице Комсомольской. Причиной стали кондиционеры, которые установили на фасаде дома. «Требования истец мотивирует тем, что застройщиком на фасаде жилого дома размещено 25 кондиционеров, однако собрания собственников по этому вопросу не проводилось, паспорт отделки фасадов с целью установки кондиционеров на фасаде не согласовывался», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Однако районный суд отказал в удовлетворении иска. После апелляционных разбирательств по двум делам решения отменили. Суд обязал жильцов в течение 60 дней демонтировать кондиционеры с фасада дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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