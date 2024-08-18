18 августа 2024

Главный завод Екатеринбурга ищет рабочих на зарплаты в 160 тысяч

«Уралмашзавод» в Екатеринбурге ищет рабочих на зарплаты в 160 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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УЗТМ. Уралмашзавод. Екатеринбург, токарный станок, уралмашзавод, рабочий, производство
Завод производит оборудование для промышленности Фото:

В Екатеринбурге ПАО «Уралмашзавод» за месяц опубликовал 88 новых вакансий, начальнику бюро там готовы платить от 160 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте hh.ru.

«Руководство производственной деятельностью подразделения, разработка управляющих программ на станках», — говорится в описании к вакансии начальника бюро. Зарплата специалиста — от 160 тысяч рублей на руки. Также одну из высоких зарплат могут получать зуборезчики — до 150 тысяч рублей. Токарям предлагают от 120 тысяч рублей. В большинстве вакансий указано, что кандидаты должны обладать опытом работы от трех до шести лет

Предприятие частично компенсирует аренду жилья для иногородних работников. Для членов семей сотрудников проводятся развлекательные мероприятия, выдаются подарки к праздникам. Завод производит оборудование для металлургии, энергетики, горнодобывающей промышленности.

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В Екатеринбурге ПАО «Уралмашзавод» за месяц опубликовал 88 новых вакансий, начальнику бюро там готовы платить от 160 тысяч рублей. Информация опубликована на сайте hh.ru. «Руководство производственной деятельностью подразделения, разработка управляющих программ на станках», — говорится в описании к вакансии начальника бюро. Зарплата специалиста — от 160 тысяч рублей на руки. Также одну из высоких зарплат могут получать зуборезчики — до 150 тысяч рублей. Токарям предлагают от 120 тысяч рублей. В большинстве вакансий указано, что кандидаты должны обладать опытом работы от трех до шести лет Предприятие частично компенсирует аренду жилья для иногородних работников. Для членов семей сотрудников проводятся развлекательные мероприятия, выдаются подарки к праздникам. Завод производит оборудование для металлургии, энергетики, горнодобывающей промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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