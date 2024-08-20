20 августа 2024

Кадыров заявил Путину, что собрал многотысячный резерв бойцов для СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров рассказал об отправке помощи в освобожденные регионы РФ
Кадыров рассказал об отправке помощи в освобожденные регионы РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин был проинформирован о наличии в Чечне резерва обученных бойцов, готовых к отправке в зону СВО. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочей поездки российского лидера в Северо-Кавказский федеральный округ.

«Также у нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащённых бойцов, готовых по вашему первому приказу выехать в зону СВО. Фонд направил для жителей освобождённых территорий гуманитарную помощь в объёме более 26 тысяч тонн», — сказал Кадыров, его слова передает РИА Новости.

Путин посетил несколько республик Северо-Кавказского федерального округа, включая Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, а также Чечню, где осмотрел местные образовательные учреждения и военные объекты. Кадыров упомянул, что благодаря фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова, более 47 тысяч бойцов, включая около 19 тысяч добровольцев, прошли подготовку и полностью экипированы всем необходимым для выполнения задач.

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Президент РФ Владимир Путин был проинформирован о наличии в Чечне резерва обученных бойцов, готовых к отправке в зону СВО. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочей поездки российского лидера в Северо-Кавказский федеральный округ. «Также у нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащённых бойцов, готовых по вашему первому приказу выехать в зону СВО. Фонд направил для жителей освобождённых территорий гуманитарную помощь в объёме более 26 тысяч тонн», — сказал Кадыров, его слова передает РИА Новости. Путин посетил несколько республик Северо-Кавказского федерального округа, включая Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, а также Чечню, где осмотрел местные образовательные учреждения и военные объекты. Кадыров упомянул, что благодаря фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова, более 47 тысяч бойцов, включая около 19 тысяч добровольцев, прошли подготовку и полностью экипированы всем необходимым для выполнения задач.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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