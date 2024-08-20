Кадыров заявил Путину, что собрал многотысячный резерв бойцов для СВО

Президент РФ Владимир Путин был проинформирован о наличии в Чечне резерва обученных бойцов, готовых к отправке в зону СВО. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочей поездки российского лидера в Северо-Кавказский федеральный округ.
«Также у нас сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащённых бойцов, готовых по вашему первому приказу выехать в зону СВО. Фонд направил для жителей освобождённых территорий гуманитарную помощь в объёме более 26 тысяч тонн», — сказал Кадыров, его слова передает РИА Новости.
Путин посетил несколько республик Северо-Кавказского федерального округа, включая Кабардино-Балкарию и Северную Осетию, а также Чечню, где осмотрел местные образовательные учреждения и военные объекты. Кадыров упомянул, что благодаря фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова, более 47 тысяч бойцов, включая около 19 тысяч добровольцев, прошли подготовку и полностью экипированы всем необходимым для выполнения задач.
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