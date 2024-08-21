В Челябинске стартовал гастрономический фестиваль «Кочерга на огороде», посвященный блюдам из сезонных продуктов. В числе участников оказались 12 ресторанов города, в четырех их них пройдут гастроужины. Специальное меню будет представлено до 15 сентября, сообщается в оргкомитете мероприятия.
«Фестиваль „Кочерга. На огороде“ в этот раз посвящен изумительным сезонным продуктам. В рамках фестиваля пройдут изысканные гастрономические ужины. Участниками стали рестораны: „Буфет на большой“, „Камакура“, „Камчатка“, „Популист Бистро“, „Тайное сообщество“, ресторан гостиницы „Славянка“, En Ferio, SKETCH, SIBERIA LOUNGE, OVER PACK, MR & MRS BOO и Horizon - пишут на официальном сайте мероприятия. Организатором является портал RestoNews.
В рамках фестиваля заведение «Буфет на Большой» включили в спецменю томленое говяжье ребро с глазированной морковью и запеченной сливой, щи из разной капусты и сезонных овощей, стейк из стерляди с рыбным жу и грибами, а на десерт — уральские пышки с вареньем из крыжовника. Из напитков в ресторане появятся: крапивный мохито, крыжовниковый Беллини и компот из черемухи и вишни. Раменная Mr.&Mrs. Boo накормит гостей садовыми томаты по-корейски, грибным раменом, лепешкой с реберным мясом овощами и спринг роллами с творожным сыром и кабачковым вареньем.
В рестобаре «Камакура»» подадут тар-тар из арбуза, кукурузу-гриль с пармезаном, утиную грудку с морковным пюре и треску с маринованными кабачками. Запить предложат смузи из авокадо. Авторское меню появилось и в ресторане гостиницы «Славянка». Там представят закуску из печеного болгарского перца с сыром Креметто и базиликом, крем-суп из цветной капусты с соком свеклы, свиную буженину и стейк из белокочанной капусты, а также филе индейки с морковью и луковым пюре. На десерт там подадут печеную свеклу, фаршированную яблоком, творогом и медом.
Концептуальный бар Horizon в сезонный сет включил бургер с олениной, крем-суп из белых грибов и лисичек, пасту с лисичками под копченым сырным муссом, а также чизкейк-крыжовник под белым шоколадом. В меню появились два вида напитков — крыжовниковый физ, смородиновый фреш и «сливочная тыква». Из дымной серии — коктейли «ягодный хаос», «бабушкино терафлю» и «крепкий урожай». Семейный ресторан En Ferio предлагает испробовать салат с грушей, ягодный гаспачо с сорбетом из яблок, жаренные лисички в устричном соусе с говядиной и печеную карамельную грушу с пеной из сыра. Из новинок бара — коктейли «Капри», «Смородиновый Космо» и «Цвета Осени».
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