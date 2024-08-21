В Екатеринбурге закроют аквапарк «Лимпопо»

21 августа 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Аквапарк возобновит работу 15 сентября Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге и Оренбурге закроют аквапарки «Лимпопо» на санитарно-профилактические работы. Развлекательные комплексы перестанут работать почти на две недели. Об этом рассказали представители организации. «Внимание всем любителям кататься с горок — аквапарки „Лимпопо“ в Екатеринбурге и Оренбурге закрываются на плановые профилактические работы! Со 2 по 15 сентября в аквапарках будут проходить санитарно-профилактические работы», — пишет сообщество комплексов в соцсети «ВКонтакте». Ранее популярные бани «Космос» в Екатеринбурге закрыли на время ремонта. В организации пообещали возобновить работу банных комплексов к концу августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге и Оренбурге закроют аквапарки «Лимпопо» на санитарно-профилактические работы. Развлекательные комплексы перестанут работать почти на две недели. Об этом рассказали представители организации. «Внимание всем любителям кататься с горок — аквапарки „Лимпопо“ в Екатеринбурге и Оренбурге закрываются на плановые профилактические работы! Со 2 по 15 сентября в аквапарках будут проходить санитарно-профилактические работы», — пишет сообщество комплексов в соцсети «ВКонтакте». Ранее популярные бани «Космос» в Екатеринбурге закрыли на время ремонта. В организации пообещали возобновить работу банных комплексов к концу августа.