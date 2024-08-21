В Екатеринбурге закроют аквапарк «Лимпопо»

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Аквапарк "Лимпопо". Екатеринбург, аквапарк лимпопо, лимпопо
Аквапарк возобновит работу 15 сентября Фото:

В Екатеринбурге и Оренбурге закроют аквапарки «Лимпопо» на санитарно-профилактические работы. Развлекательные комплексы перестанут работать почти на две недели. Об этом рассказали представители организации.

«Внимание всем любителям кататься с горок — аквапарки „Лимпопо“ в Екатеринбурге и Оренбурге закрываются на плановые профилактические работы! Со 2 по 15 сентября в аквапарках будут проходить санитарно-профилактические работы», — пишет сообщество комплексов в соцсети «ВКонтакте».

Ранее популярные бани «Космос» в Екатеринбурге закрыли на время ремонта. В организации пообещали возобновить работу банных комплексов к концу августа.

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В Екатеринбурге и Оренбурге закроют аквапарки «Лимпопо» на санитарно-профилактические работы. Развлекательные комплексы перестанут работать почти на две недели. Об этом рассказали представители организации. «Внимание всем любителям кататься с горок — аквапарки „Лимпопо“ в Екатеринбурге и Оренбурге закрываются на плановые профилактические работы! Со 2 по 15 сентября в аквапарках будут проходить санитарно-профилактические работы», — пишет сообщество комплексов в соцсети «ВКонтакте». Ранее популярные бани «Космос» в Екатеринбурге закрыли на время ремонта. В организации пообещали возобновить работу банных комплексов к концу августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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