В Челябинской области 91 команда из «Движения Первых» получит 23 млн рублей

В Челябинской области 91 команда объединения «Движение Первых» стала победителями грантового конкурса первичных отделений. В сумме каждая команда получит 23,2 миллиона рублей.
«Регионом, в котором победило больше всего команд стала Челябинская область — 91 победитель. Общий призовой фонд субъекта — 23,2 млн рублей. Выигрыш можно потратить на улучшение оборудования и помещения для первичного отделения, проведение мероприятий и проектов», — сообщила вице-председатель правления «Движения Первых» Наталья Мандрова в своем telegram-канале.
Всего в конкурсе приняли участие 13 тысяч команд из разных регионов РФ. Участники полгода выполняли задания из активного, командного и проектного модулей. По России по 500 тысяч рублей за первое место получат 150 команд, еще 300 команд получат по 300 тысяч рублей за второе место. Занявшие третье место 1550 команд получат по 200 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!