Скончался главный конструктор «Искандера-М»

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Олег Мамалыга скончался на 92-м году жизни Фото:

На 92-м году жизни скончался известный российский конструктор Олег Мамалыга, стоявший у истоков создания ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

«С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса „Искандер-М“», — говорится в сообщении холдинга, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что руководство и коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Мамалыги.

Отмечается, что Олег Мамалыга посвятил всю свою профессиональную деятельность работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения, которое в настоящее время входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы». Он был непосредственно вовлечен в создание военного вооружения и техники, включая разработку первых советских противотанковых ракетных комплексов, таких как «Шмель» и «Малютка», а также тактических ракетных комплексов «Точка» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Ока», «Ока-У», «Искандер-М».

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На 92-м году жизни скончался известный российский конструктор Олег Мамалыга, стоявший у истоков создания ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. «С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса „Искандер-М“», — говорится в сообщении холдинга, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что руководство и коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Мамалыги. Отмечается, что Олег Мамалыга посвятил всю свою профессиональную деятельность работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения, которое в настоящее время входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы». Он был непосредственно вовлечен в создание военного вооружения и техники, включая разработку первых советских противотанковых ракетных комплексов, таких как «Шмель» и «Малютка», а также тактических ракетных комплексов «Точка» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Ока», «Ока-У», «Искандер-М».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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