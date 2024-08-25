Скончался главный конструктор «Искандера-М»

Олег Мамалыга скончался на 92-м году жизниФото: Вячеслав Рунов/РИА Новости
На 92-м году жизни скончался известный российский конструктор Олег Мамалыга, стоявший у истоков создания ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.
«С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса „Искандер-М“», — говорится в сообщении холдинга, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что руководство и коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Мамалыги.
Отмечается, что Олег Мамалыга посвятил всю свою профессиональную деятельность работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения, которое в настоящее время входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы». Он был непосредственно вовлечен в создание военного вооружения и техники, включая разработку первых советских противотанковых ракетных комплексов, таких как «Шмель» и «Малютка», а также тактических ракетных комплексов «Точка» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Ока», «Ока-У», «Искандер-М».
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На 92-м году жизни скончался известный российский конструктор Олег Мамалыга, стоявший у истоков создания ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех. «С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса „Искандер-М“», — говорится в сообщении холдинга, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что руководство и коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким Мамалыги. Отмечается, что Олег Мамалыга посвятил всю свою профессиональную деятельность работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения, которое в настоящее время входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы». Он был непосредственно вовлечен в создание военного вооружения и техники, включая разработку первых советских противотанковых ракетных комплексов, таких как «Шмель» и «Малютка», а также тактических ракетных комплексов «Точка» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Ока», «Ока-У», «Искандер-М».