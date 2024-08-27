27 августа 2024

Жители ХМАО нашли тело рыбака, который пропал на реке

Местные жители нашли тело рыбака, который пропал на реке в Березовском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители нашли труп рыбака, потерявшегося в Березовском районе ХМАО
Местные жители нашли труп рыбака, потерявшегося в Березовском районе ХМАО Фото:

Спасатели завершили операцию по поиску рыбака, который уехал на реку Парнук (приток реки Манья) в Березовском районе ХМАО. Тело мужчины нашли местные жители.

«Спасатели обследовали предполагаемый маршрут пропавшего мужчины 1946 года рождения, который уехал в село Саранпауль на реку Парнук. В ходе поисков поступила информация о том, что тело обнаружили местные жители», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Совместно с сотрудниками полиции спасатели транспортировали труп мужчины в Саранпауль.

Ранее URA.RU писало, что  спасатели ищут пропавшего рыбака в арктической зоне ХМАО. Мужчина уехал на реку Парнук в Березовском районе и перестал выходить на связь с родными. 

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Спасатели завершили операцию по поиску рыбака, который уехал на реку Парнук (приток реки Манья) в Березовском районе ХМАО. Тело мужчины нашли местные жители. «Спасатели обследовали предполагаемый маршрут пропавшего мужчины 1946 года рождения, который уехал в село Саранпауль на реку Парнук. В ходе поисков поступила информация о том, что тело обнаружили местные жители», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Совместно с сотрудниками полиции спасатели транспортировали труп мужчины в Саранпауль. Ранее URA.RU писало, что  спасатели ищут пропавшего рыбака в арктической зоне ХМАО. Мужчина уехал на реку Парнук в Березовском районе и перестал выходить на связь с родными. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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