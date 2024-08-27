Жители ХМАО нашли тело рыбака, который пропал на реке

Спасатели завершили операцию по поиску рыбака, который уехал на реку Парнук (приток реки Манья) в Березовском районе ХМАО. Тело мужчины нашли местные жители.
«Спасатели обследовали предполагаемый маршрут пропавшего мужчины 1946 года рождения, который уехал в село Саранпауль на реку Парнук. В ходе поисков поступила информация о том, что тело обнаружили местные жители», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Совместно с сотрудниками полиции спасатели транспортировали труп мужчины в Саранпауль.
Ранее URA.RU писало, что спасатели ищут пропавшего рыбака в арктической зоне ХМАО. Мужчина уехал на реку Парнук в Березовском районе и перестал выходить на связь с родными.
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