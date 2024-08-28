«Трактор» с сухим счетом одержал вторую победу на Кубке губернатора

28 августа 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Против команды «Югры» сыграл резервный состав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский «Трактор» 28 августа оформил победу в сухую над «Югрой» в Кубке губернатора Челябинской области. Встреча с соперником закончилась со счетом 3:0. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Против „Югры“ выступил резервный состав „Трактора“. Победные голы в ворота противника забили хоккеисты Виталий Кравцов, Артем Удот, и Сергей Другаля», — передает корреспондент URA.RU. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что впечатлен игрой команды. По его словам, молодые игроки сумели показать на этой игре свой потенциал. Игра на кубке губернатора стала первой для «Трактора» под руководством Гру. Хоккейный клуб «Трактор» 27 августа в первой игре на Кубок губернатора Челябинской области выиграл у «Лады» (Тольятти). На родном льду челябинцы одолели противника со счетом 4:3. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский «Трактор» 28 августа оформил победу в сухую над «Югрой» в Кубке губернатора Челябинской области. Встреча с соперником закончилась со счетом 3:0. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Против „Югры“ выступил резервный состав „Трактора“. Победные голы в ворота противника забили хоккеисты Виталий Кравцов, Артем Удот, и Сергей Другаля», — передает корреспондент URA.RU. Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что впечатлен игрой команды. По его словам, молодые игроки сумели показать на этой игре свой потенциал. Игра на кубке губернатора стала первой для «Трактора» под руководством Гру. Хоккейный клуб «Трактор» 27 августа в первой игре на Кубок губернатора Челябинской области выиграл у «Лады» (Тольятти). На родном льду челябинцы одолели противника со счетом 4:3.