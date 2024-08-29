29 августа 2024

В школы Челябинской области пойдут полмиллиона детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти полмиллиона детей сядут за парты в Челябинской области Фото:

В Челябинской области 2 сентября сядут за школьные парты почти полмиллиона детей. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе регионального правительства после ежегодного совещания с участием зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко по подготовке школ к новому учебному году.

«Всего в регионе новый учебный год начнут более 438 тысяч школьников. Впервые за парты сядут свыше 43 тысяч первоклассников», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В областном минобре добавили, что все школы готовы к началу учебного года, для этого 3315 образовательных организаций прошли проверку. Свои двери для ребят откроют четыре новые школы — в Челябинске в «Ньютоне» и на «Тополиной аллее», а также в Магнитогорске и Увельском районе. Капитальный ремонт ведется в шести учреждениях: в Челябинске, Озерске, Пласте, Рождественке, Николаевке и Кирсе.

Челябинцам необязательно посещать школу для получения среднего образования, детям можно круглый год учиться из дома. Для этого существует две формы дистанта: семейное и домашнее образование.

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В Челябинской области 2 сентября сядут за школьные парты почти полмиллиона детей. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе регионального правительства после ежегодного совещания с участием зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко по подготовке школ к новому учебному году. «Всего в регионе новый учебный год начнут более 438 тысяч школьников. Впервые за парты сядут свыше 43 тысяч первоклассников», — уточнили в пресс-службе ведомства. В областном минобре добавили, что все школы готовы к началу учебного года, для этого 3315 образовательных организаций прошли проверку. Свои двери для ребят откроют четыре новые школы — в Челябинске в «Ньютоне» и на «Тополиной аллее», а также в Магнитогорске и Увельском районе. Капитальный ремонт ведется в шести учреждениях: в Челябинске, Озерске, Пласте, Рождественке, Николаевке и Кирсе. Челябинцам необязательно посещать школу для получения среднего образования, детям можно круглый год учиться из дома. Для этого существует две формы дистанта: семейное и домашнее образование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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