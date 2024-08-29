В школы Челябинской области пойдут полмиллиона детей

30 августа 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Почти полмиллиона детей сядут за парты в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 2 сентября сядут за школьные парты почти полмиллиона детей. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе регионального правительства после ежегодного совещания с участием зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко по подготовке школ к новому учебному году. «Всего в регионе новый учебный год начнут более 438 тысяч школьников. Впервые за парты сядут свыше 43 тысяч первоклассников», — уточнили в пресс-службе ведомства. В областном минобре добавили, что все школы готовы к началу учебного года, для этого 3315 образовательных организаций прошли проверку. Свои двери для ребят откроют четыре новые школы — в Челябинске в «Ньютоне» и на «Тополиной аллее», а также в Магнитогорске и Увельском районе. Капитальный ремонт ведется в шести учреждениях: в Челябинске, Озерске, Пласте, Рождественке, Николаевке и Кирсе. Челябинцам необязательно посещать школу для получения среднего образования, детям можно круглый год учиться из дома. Для этого существует две формы дистанта: семейное и домашнее образование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 2 сентября сядут за школьные парты почти полмиллиона детей. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе регионального правительства после ежегодного совещания с участием зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко по подготовке школ к новому учебному году. «Всего в регионе новый учебный год начнут более 438 тысяч школьников. Впервые за парты сядут свыше 43 тысяч первоклассников», — уточнили в пресс-службе ведомства. В областном минобре добавили, что все школы готовы к началу учебного года, для этого 3315 образовательных организаций прошли проверку. Свои двери для ребят откроют четыре новые школы — в Челябинске в «Ньютоне» и на «Тополиной аллее», а также в Магнитогорске и Увельском районе. Капитальный ремонт ведется в шести учреждениях: в Челябинске, Озерске, Пласте, Рождественке, Николаевке и Кирсе. Челябинцам необязательно посещать школу для получения среднего образования, детям можно круглый год учиться из дома. Для этого существует две формы дистанта: семейное и домашнее образование.