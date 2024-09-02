«Яндекс» открыл екатеринбургским предпринимателям секреты продвижения бизнеса. Фото

В Екатеринбурге прошла конференция «Дело в рекламе» от «Яндекса»

02 сентября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Игорь Швецов озвучил три этапа для привлечения клиентов бизнесменами Фото: Илья Московец © URA.RU Как создать продающий сайт и рекламу, которая сподвигнет клиента купить товар или услугу? Чтобы помочь предпринимателям найти ответы на этот и другие вопросы, «Яндекс» провел в Екатеринбурге бесплатную конференцию «Дело в рекламе». Всего мероприятие посетило 1112 человек. «Мы понимаем, что в Екатеринбурге есть большое количество предпринимателей, которым важно продвигать бизнес, и это число с каждым годом растет. Со своей стороны мы развиваем рекламные технологии и используем искусственный интеллект для того, чтобы даже те предприниматели, у которых нет опыта, могли запустить рекламу самостоятельно», — рассказал Генрих Абрамов, продуктовый маркетолог «Яндекс Директа». Попасть на конференцию мог любой желающий, кто заинтересован в продвижении услуг или товаров Фото: Илья Московец © URA.RU На конференции бизнесмены приняли участие в нетворкинге, узнали, как удерживать клиентов, и вдохновились кейсами экспертов. Кроме этого, участники ознакомились со свежей аналитикой по рынку, а спикеры поделились нюансами использования искусственного интеллекта в онлайн-продвижении. Евангелист «Яндекс Директа» Игорь Шевцов особое внимание уделил использованию онлайн-рекламы для удержания клиентов и увеличения продаж. По словам спикера, «Яндекс Директ» настолько прост, что в нем разберется даже новичок. Во время создания объявления появляются подсказки, а от предпринимателя требуется только ссылка на сайт — остальное сделают алгоритмы. «Нейросеть генерирует для вас несколько вариантов текста и заголовков, подтягивает с сайта изображение или генерирует дополнительное. Дальше остается выбрать географию, время показа рекламы и предлагаемый бюджет — он рассчитывается на основе той информация и количестве объявлений, которые задает предприниматель», — пояснил Швецов. Спикер подчеркнул, что при правильных настройках реклама будет показываться только нужной аудитории. Например, если человек предоставляет услуги груминга, то такое объявление появится на экранах тех, у кого есть собака, — это стопроцентное попадание и рост продаж. Участники познакомились с простыми инструментами для продвижения бизнеса в интернете Фото: Илья Московец © URA.RU «При этом ваше рекламное объявление будет нативно интегрироваться в стилистику любого сайта, чтобы пользователю было комфортно взаимодействовать и с контентом, и с рекламой», — подчеркнул Швецов. После этого бизнесмену останется лишь оплатить результат — заявки и продажи. Тем, у кого остались вопросы после выступлений спикеров, предлагали помощь с настройкой рекламной кампании у специальных стендов. На конференции была также предусмотрена зона для нетворкинга, где участники могли пообщаться друг с другом и со спикерами. Как рассказала руководитель кадрового агентства HR-Navigator Александра Булатникова, обмен опытом на мероприятии помог ей понять, в каком направлении двигаться компании. «Дело в том, что мы кадровое агентство открыли не так давно, в январе. Сейчас у нас идет активное развитие, масштабирование, заявляем о себе. У нас есть контекстная реклама, но мы „самоучки“. Хотелось разложить по полочкам все знания, получить новые и наладить коммуникации», — поделилась девушка. Конференция Яндекса для предпринимателей об инструментах онлайн-продвижения не первый год проходит в регионах. Мероприятие уже состоялось в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. На очереди — Москва. Реклама. ООО «Яндекс» Слушателям ярко и наглядно показали, как создавать рекламные кампании Фото: Илья Московец © URA.RU И предоставили аналитику, которая поможет сориентироваться в будущем Фото: Илья Московец © URA.RU Спикер Tilda Publishing, основатель дизайн-студии «Ильин и Ильина» Антон Ильин раскрыл секрет, как сделать сайт, который будет продавать Фото: Илья Московец © URA.RU К объяснению сложных вещей спикеры подходили с юмором Фото: Илья Московец © URA.RU Руководитель группы по работе с искусственным интеллектом в рекламных продуктах «Яндекса» Олег Копылов поделился, как нейросеть может облегчить жизнь предпринимателям Фото: Илья Московец © URA.RU На стендах предприниматели могли получить консультацию Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как создать продающий сайт и рекламу, которая сподвигнет клиента купить товар или услугу? Чтобы помочь предпринимателям найти ответы на этот и другие вопросы, «Яндекс» провел в Екатеринбурге бесплатную конференцию «Дело в рекламе». Всего мероприятие посетило 1112 человек. «Мы понимаем, что в Екатеринбурге есть большое количество предпринимателей, которым важно продвигать бизнес, и это число с каждым годом растет. Со своей стороны мы развиваем рекламные технологии и используем искусственный интеллект для того, чтобы даже те предприниматели, у которых нет опыта, могли запустить рекламу самостоятельно», — рассказал Генрих Абрамов, продуктовый маркетолог «Яндекс Директа». На конференции бизнесмены приняли участие в нетворкинге, узнали, как удерживать клиентов, и вдохновились кейсами экспертов. Кроме этого, участники ознакомились со свежей аналитикой по рынку, а спикеры поделились нюансами использования искусственного интеллекта в онлайн-продвижении. Евангелист «Яндекс Директа» Игорь Шевцов особое внимание уделил использованию онлайн-рекламы для удержания клиентов и увеличения продаж. По словам спикера, «Яндекс Директ» настолько прост, что в нем разберется даже новичок. Во время создания объявления появляются подсказки, а от предпринимателя требуется только ссылка на сайт — остальное сделают алгоритмы. «Нейросеть генерирует для вас несколько вариантов текста и заголовков, подтягивает с сайта изображение или генерирует дополнительное. Дальше остается выбрать географию, время показа рекламы и предлагаемый бюджет — он рассчитывается на основе той информация и количестве объявлений, которые задает предприниматель», — пояснил Швецов. Спикер подчеркнул, что при правильных настройках реклама будет показываться только нужной аудитории. Например, если человек предоставляет услуги груминга, то такое объявление появится на экранах тех, у кого есть собака, — это стопроцентное попадание и рост продаж. «При этом ваше рекламное объявление будет нативно интегрироваться в стилистику любого сайта, чтобы пользователю было комфортно взаимодействовать и с контентом, и с рекламой», — подчеркнул Швецов. После этого бизнесмену останется лишь оплатить результат — заявки и продажи. Тем, у кого остались вопросы после выступлений спикеров, предлагали помощь с настройкой рекламной кампании у специальных стендов. На конференции была также предусмотрена зона для нетворкинга, где участники могли пообщаться друг с другом и со спикерами. Как рассказала руководитель кадрового агентства HR-Navigator Александра Булатникова, обмен опытом на мероприятии помог ей понять, в каком направлении двигаться компании. «Дело в том, что мы кадровое агентство открыли не так давно, в январе. Сейчас у нас идет активное развитие, масштабирование, заявляем о себе. У нас есть контекстная реклама, но мы „самоучки“. Хотелось разложить по полочкам все знания, получить новые и наладить коммуникации», — поделилась девушка. Конференция Яндекса для предпринимателей об инструментах онлайн-продвижения не первый год проходит в регионах. Мероприятие уже состоялось в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. На очереди — Москва. Реклама. ООО «Яндекс»