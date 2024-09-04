В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной после отставки Кулебы

Песков: возможная отставка Кулебы не повлияет на перспективы переговоров
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
На Украине сообщили о вероятной отставки главы МИД Дмитрия Кулебы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вероятная отставка Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины не отразится на перспективах мирных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — поделился Песков. Ранее «Украинская правда» сообщила, что Кулебу планируют уволить с поста главы МИДа. Его места должен занять его заместитель Андрей Сибигу. Информацию также сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). По его словам, Кулебе уже дали «бумажку и ручку», чтобы тот написал заявление.

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Вероятная отставка Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины не отразится на перспективах мирных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. «Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — поделился Песков. Ранее «Украинская правда» сообщила, что Кулебу планируют уволить с поста главы МИДа. Его места должен занять его заместитель Андрей Сибигу. Информацию также сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). По его словам, Кулебе уже дали «бумажку и ручку», чтобы тот написал заявление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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