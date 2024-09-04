В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной после отставки Кулебы

Песков: возможная отставка Кулебы не повлияет на перспективы переговоров

04 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

На Украине сообщили о вероятной отставки главы МИД Дмитрия Кулебы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вероятная отставка Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины не отразится на перспективах мирных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. «Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — поделился Песков. Ранее «Украинская правда» сообщила, что Кулебу планируют уволить с поста главы МИДа. Его места должен занять его заместитель Андрей Сибигу. Информацию также сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). По его словам, Кулебе уже дали «бумажку и ручку», чтобы тот написал заявление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вероятная отставка Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины не отразится на перспективах мирных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. «Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — поделился Песков. Ранее «Украинская правда» сообщила, что Кулебу планируют уволить с поста главы МИДа. Его места должен занять его заместитель Андрей Сибигу. Информацию также сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). По его словам, Кулебе уже дали «бумажку и ручку», чтобы тот написал заявление.