Вероятная отставка Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины не отразится на перспективах мирных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — поделился Песков. Ранее «Украинская правда» сообщила, что Кулебу планируют уволить с поста главы МИДа. Его места должен занять его заместитель Андрей Сибигу. Информацию также сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов). По его словам, Кулебе уже дали «бумажку и ручку», чтобы тот написал заявление.
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