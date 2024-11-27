В Киеве взрывом поврежден объект инфраструктуры

В Киеве был поврежден объект нежилой инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
«Есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры», — написал Сергей Попко в telegram-канале администрации украинской столицы. По его данным, объект находится в Днепровском районе.
Ранее, в ночь на 27 ноября, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях страны: Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой и Сумской областях, пишет «Царьград».
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