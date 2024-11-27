В Киеве взрывом поврежден объект инфраструктуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Днепровском районе Киева поврежден нежилой объект, сообщили в администрации города
В Днепровском районе Киева поврежден нежилой объект, сообщили в администрации города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве был поврежден объект нежилой инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«Есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры», — написал Сергей Попко в telegram-канале администрации украинской столицы. По его данным, объект находится в Днепровском районе.

Ранее, в ночь на 27 ноября, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях страны: Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой и Сумской областях, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве был поврежден объект нежилой инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. «Есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры», — написал Сергей Попко в telegram-канале администрации украинской столицы. По его данным, объект находится в Днепровском районе. Ранее, в ночь на 27 ноября, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях страны: Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой и Сумской областях, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...