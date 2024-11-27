Военнослужащие ВСУ столкнулись с серьезным давлением со стороны российской армии в районах населенных пунктов Макеевка и Невское (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Противник рапортует о серьезном давлении со стороны ВС РФ у Макеевки и Невского», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Сославшись на перехваченные данные вышестоящему командованию ВСУ, эксперт заявил о серьезном наступлении российской армии на протяжении длительного времени в районе Новоегоровки, Петровского, Новолюбовки, Ивановки и Терн.
По данным украинской разведки, армия России имеет значительное преимущество в численном составе, вооружении и военной технике. Это привело к потере украинских позиций, отметил Марочко. Активные боевые действия на нескольких участках фронта могут серьезно подорвать обороноспособность украинских войск, подчеркнул эксперт.
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