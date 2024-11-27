Марочко рассказал об успехах ВС РФ в Макеевке и Невском в ЛНР

Марочко: ВСУ жалуются на натиск российских войск в ЛНР
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Одновременные действия ВС РФ на нескольких участках фронта могут негативно сказаться на обороне ВСУ
Одновременные действия ВС РФ на нескольких участках фронта могут негативно сказаться на обороне ВСУ Фото:

Военнослужащие ВСУ столкнулись с серьезным давлением со стороны российской армии в районах населенных пунктов Макеевка и Невское (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник рапортует о серьезном давлении со стороны ВС РФ у Макеевки и Невского», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Сославшись на перехваченные данные вышестоящему командованию ВСУ, эксперт заявил о серьезном наступлении российской армии на протяжении длительного времени в районе Новоегоровки, Петровского, Новолюбовки, Ивановки и Терн. 

По данным украинской разведки, армия России имеет значительное преимущество в численном составе, вооружении и военной технике. Это привело к потере украинских позиций, отметил Марочко. Активные боевые действия на нескольких участках фронта могут серьезно подорвать обороноспособность украинских войск, подчеркнул эксперт.

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Военнослужащие ВСУ столкнулись с серьезным давлением со стороны российской армии в районах населенных пунктов Макеевка и Невское (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Противник рапортует о серьезном давлении со стороны ВС РФ у Макеевки и Невского», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Сославшись на перехваченные данные вышестоящему командованию ВСУ, эксперт заявил о серьезном наступлении российской армии на протяжении длительного времени в районе Новоегоровки, Петровского, Новолюбовки, Ивановки и Терн.  По данным украинской разведки, армия России имеет значительное преимущество в численном составе, вооружении и военной технике. Это привело к потере украинских позиций, отметил Марочко. Активные боевые действия на нескольких участках фронта могут серьезно подорвать обороноспособность украинских войск, подчеркнул эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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