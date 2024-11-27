Москвича оштрафовали за то, что он не рассказал о готовящемся теракте

В Москве суд оштрафовал на 80 тысяч рублей мужчину за непредоставление информации о готовящемся теракте в общественной приемной ФСБ на Лубянке. По данным следствия, обвиняемый знал о подготовке преступления, но не сообщил о нем в правоохранительные органы из-за страха за свою безопасность и возможного преследования.
«Мещанский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа в размере 80 тысяч рублей на мужчину, который не сообщил о планируемом террористическом акте, готовившемся в общественной приемной ФСБ на Лубянке в мае 2022 года. Согласно материалам суда, этот мужчина поддерживал доверительные отношения с участниками террористической организации „Исламское государство“ (запрещена в России)...» — пишет «Ридус».
Из-за опасений за собственную безопасность и возможного уголовного преследования мужчина прекратил общение с запрещенной группировкой, но не уведомил органы правопорядка о полученной от них информации. Об этом стало известно в ходе его допроса в качестве свидетеля по делу о теракте. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело по статье за несообщение о преступлении.
Мужчине могло грозить лишение свободы на срок до одного года. Он полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учел его признание и смягчил возможное наказание, назначив штраф вместо лишения свободы. Приговор был принят без возможности обжалования.
Ранее против геймера, который после ссоры в онлайн-игре рассылал от имени оппонента письма об угрозах терактов, возбуждено уголовное дело, пишет «Рапси». Автора писем задержали в Ростовской области и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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