03 сентября 2024

Подозреваемый в убийстве ребенка в Тагиле клюнул на приманку оперативников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие в сквере им. Д. Неру. Екатеринбург, следователи, чп, полиция, оперативная группа, чрезвычайное происшествие, следственная группа, оперативники
Оперативники схитрили, чтобы получить больше информации от самого подозреваемого (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров переписывался с оперативниками, думая, что это соседи. Об уловке сыщиков URA.RU рассказала одна из женщин, проживающих в доме, где произошло убийство.

«Он [Александров] моему мужу сообщение голосовое отправил, что он сейчас на работе, в городе. Мы показали это оперативникам, они телефон моего мужа взяли на весь день и стали ему [Александрову] писать. Мы потом прочли эту переписку, ничего в ней особенного не было. „Муж“ писал, что взламывают все двери, в том числе и его, Александрова, описывал, что происходит в доме, тот отвечал спокойно, как обычно, ничем себя не выдал. Он потом и хозяйке своей съемной квартиры звонил, разговаривал, а рядом стояли оперативники и слушали», — рассказала соседка подозреваемого.

Вероятно, переписка сыщиков под видом соседа должны была усыпить бдительность возможного убийцы. Это сработало: его удалось задержать по горячим следам в аэропорту Москвы, куда успел улететь Александров. О нем известно, что он ранее был судим за изнасилование и разбой, но получил амнистию как участник СВО. Мужчину подозревают в убийстве четвероклассницы Анастасии Я. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.

Так выглядит подъезд, где жила Настя и откуда ее увел убийца
Так выглядит подъезд, где жила Настя и откуда ее увел убийца
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Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров переписывался с оперативниками, думая, что это соседи. Об уловке сыщиков URA.RU рассказала одна из женщин, проживающих в доме, где произошло убийство. «Он [Александров] моему мужу сообщение голосовое отправил, что он сейчас на работе, в городе. Мы показали это оперативникам, они телефон моего мужа взяли на весь день и стали ему [Александрову] писать. Мы потом прочли эту переписку, ничего в ней особенного не было. „Муж“ писал, что взламывают все двери, в том числе и его, Александрова, описывал, что происходит в доме, тот отвечал спокойно, как обычно, ничем себя не выдал. Он потом и хозяйке своей съемной квартиры звонил, разговаривал, а рядом стояли оперативники и слушали», — рассказала соседка подозреваемого. Вероятно, переписка сыщиков под видом соседа должны была усыпить бдительность возможного убийцы. Это сработало: его удалось задержать по горячим следам в аэропорту Москвы, куда успел улететь Александров. О нем известно, что он ранее был судим за изнасилование и разбой, но получил амнистию как участник СВО. Мужчину подозревают в убийстве четвероклассницы Анастасии Я. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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