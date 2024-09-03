Подозреваемый в убийстве ребенка в Тагиле клюнул на приманку оперативников

04 сентября 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Оперативники схитрили, чтобы получить больше информации от самого подозреваемого (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров переписывался с оперативниками, думая, что это соседи. Об уловке сыщиков URA.RU рассказала одна из женщин, проживающих в доме, где произошло убийство. «Он [Александров] моему мужу сообщение голосовое отправил, что он сейчас на работе, в городе. Мы показали это оперативникам, они телефон моего мужа взяли на весь день и стали ему [Александрову] писать. Мы потом прочли эту переписку, ничего в ней особенного не было. „Муж“ писал, что взламывают все двери, в том числе и его, Александрова, описывал, что происходит в доме, тот отвечал спокойно, как обычно, ничем себя не выдал. Он потом и хозяйке своей съемной квартиры звонил, разговаривал, а рядом стояли оперативники и слушали», — рассказала соседка подозреваемого. Вероятно, переписка сыщиков под видом соседа должны была усыпить бдительность возможного убийцы. Это сработало: его удалось задержать по горячим следам в аэропорту Москвы, куда успел улететь Александров. О нем известно, что он ранее был судим за изнасилование и разбой, но получил амнистию как участник СВО. Мужчину подозревают в убийстве четвероклассницы Анастасии Я. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU. Так выглядит подъезд, где жила Настя и откуда ее увел убийца Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров переписывался с оперативниками, думая, что это соседи. Об уловке сыщиков URA.RU рассказала одна из женщин, проживающих в доме, где произошло убийство. «Он [Александров] моему мужу сообщение голосовое отправил, что он сейчас на работе, в городе. Мы показали это оперативникам, они телефон моего мужа взяли на весь день и стали ему [Александрову] писать. Мы потом прочли эту переписку, ничего в ней особенного не было. „Муж“ писал, что взламывают все двери, в том числе и его, Александрова, описывал, что происходит в доме, тот отвечал спокойно, как обычно, ничем себя не выдал. Он потом и хозяйке своей съемной квартиры звонил, разговаривал, а рядом стояли оперативники и слушали», — рассказала соседка подозреваемого. Вероятно, переписка сыщиков под видом соседа должны была усыпить бдительность возможного убийцы. Это сработало: его удалось задержать по горячим следам в аэропорту Москвы, куда успел улететь Александров. О нем известно, что он ранее был судим за изнасилование и разбой, но получил амнистию как участник СВО. Мужчину подозревают в убийстве четвероклассницы Анастасии Я. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.