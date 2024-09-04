Shaman, Григорий Лепс и «Фактор 2» едут с шоу в Екатеринбург

Билеты на концерт Shaman постепенно исчезают из продажи
После летнего затишья в Екатеринбург возвращается череда концертов на закрытых площадках. В городе запланированы выступления Shaman, группы «Фактор 2», Ани Рудневой из «Ранеток», а также намечен двухдневный концерт Григория Лепса. URA.RU собрало в подборке самые яркие шоу текущего месяца.
- 6 сентября: Аня «Ранетка» встретится с фанатами и сделает с ними фото в концерт-холле «Свобода»;
- 6 сентября: Жаман (группа Восточный округ) и John раздадут автографы и проведут концерт в «Фабрике»;
- 7 сентября: Voskresenskii — новая звезда российской хип-хоп сцены со специальным шоу в «Фабрике»;
- 14 сентября: группа «ПИКЧИ!» во главе с солистом Олегом Седанцовым, который стал единственной моделью из России на показе PRADA в Милане, споет в клубе «Ц»;
- 17 сентября: певец Emin с романтическими балладами и зажигательными хитами в ККТ «Космос»;
- 20 сентября: Homie, Mainstream One и Ликий — авторы нашумевших хитов «Безумно можно быть первым», «Се*с и В*ски» устроят Meet&Greet на площадке «Фабрика»;
- 20 сентября: панк-группа «Йорш» отпразднует свое 18-летие большим сольным концертом в клубе «Свобода»;
- 22 и 23 сентября: Григорий Лепс будет петь полюбившиеся многим хиты два дня подряд в ККТ «Космос»;
- 22 сентября TIMRAN & Zell — авторы песен «Не пускайте танцевать» и «Запах моей женщины» выступят в «Фабрике»;
- 22 сентября: грандиозное симфоническое шоу саундтреков «Cinema Medley 2: Оппенгеймер» в «МТС Live Холл Екатеринбург»;
- 23 сентября: Татьяна Куртукова зажжет публику хитом «Матушка-земля» во «Дворец молодежи»;
- 25 сентября: не менее патриотичный Shaman споет для екатеринбуржцев в «МТС Live Холл»;
- 25 сентября группа «Папин Олимпос» с мощным концертным шоу в «Свободе»;
- 26 сентября: Amirchik — звезда TikTok встретит фанатов в ДК Железнодорожников;
- 27 сентября: легендарная группа «Фактор 2» выступит в «Руки Вверх! Бар»;
- 28 сентября: группа «Курара» дает большой концерт, посвященный своему 20-летию в «Фабрике»;
- 28 сентября: группа F.P.G тоже отметит юбилей третьего студийного альбома в «Свобода Концерт Холл»;
- 29 сентября: Dope D.O.D заграничные гости, легенды хип-хопа едут радовать уральцев в «Телеклубе»;
- 29 сентября: Jane Air во главе с экс-солистом Little Big Антоном Лиссовым в «Свободе».
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