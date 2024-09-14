В Екатеринбурге за 4,7 миллиона рублей продают объект культурного наследия регионального значения — дом купца Ефима Степанова, который находится на улице Горького, 33. Такое объявление появилось на сайте Avito.
«Нежилое помещение, цокольный этаж, общей площадью 44,1 кв. м. Екатеринбург, улица Горького, 33. Стоимость — 4 705 200 рублей», — сказано в объявлении.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1886 году купцом Ефимом Степановым по проекту бывшего военного инженера Василия Коновалова. Степанов был успешным мукомолом. Прислуга в доме размещалась на первом этаже, а семья — на втором.
После событий октября 1917 года дом был переоборудован в коммунальные квартиры. С течением времени здание утратило первоначальные элементы декора, включая интерьеры и балкон. Дом Степанова отличается асимметричной композицией фасадов и резным декором в «русском» стиле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!