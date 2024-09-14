14 сентября 2024

В Екатеринбурге за 4 миллиона продают купеческий особняк на Плотинке. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заколоченная квартира на Горького, 33. Екатеринбург
Особняк Степанова является объектом культурного наследия регионального значения Фото:

В Екатеринбурге за 4,7 миллиона рублей продают объект культурного наследия регионального значения — дом купца Ефима Степанова, который находится на улице Горького, 33. Такое объявление появилось на сайте Avito.

«Нежилое помещение, цокольный этаж, общей площадью 44,1 кв. м. Екатеринбург, улица Горького, 33. Стоимость — 4 705 200 рублей», — сказано в объявлении.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1886 году купцом Ефимом Степановым по проекту бывшего военного инженера Василия Коновалова. Степанов был успешным мукомолом. Прислуга в доме размещалась на первом этаже, а семья — на втором.

После событий октября 1917 года дом был переоборудован в коммунальные квартиры. С течением времени здание утратило первоначальные элементы декора, включая интерьеры и балкон. Дом Степанова отличается асимметричной композицией фасадов и резным декором в «русском» стиле.

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В Екатеринбурге за 4,7 миллиона рублей продают объект культурного наследия регионального значения — дом купца Ефима Степанова, который находится на улице Горького, 33. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Нежилое помещение, цокольный этаж, общей площадью 44,1 кв. м. Екатеринбург, улица Горького, 33. Стоимость — 4 705 200 рублей», — сказано в объявлении. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1886 году купцом Ефимом Степановым по проекту бывшего военного инженера Василия Коновалова. Степанов был успешным мукомолом. Прислуга в доме размещалась на первом этаже, а семья — на втором. После событий октября 1917 года дом был переоборудован в коммунальные квартиры. С течением времени здание утратило первоначальные элементы декора, включая интерьеры и балкон. Дом Степанова отличается асимметричной композицией фасадов и резным декором в «русском» стиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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