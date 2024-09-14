14 сентября 2024

«Вы настоящие мужчины»: мотострелков ЦВО наградили за подвиги на спецоперации. Видео

Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили медали и ордена
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, плац, военные сборы, 32военный городок, мобилизация, резервисты, мобилизованные, концерт для солдат
Солдатам также устроили концерт ансамбля (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие мотострелкового полка Центрального военного округа (ЦВО) были награждены медалями «За отвагу» и «За храбрость». Командир танковой дивизии ЦВО, гвардии полковник Александр Нилов, лично вручал медали и ордена, в том числе знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

Командир дивизии поблагодарил военнослужащих за их службу и усердие. «Вы настоящие мужчины», — сказал полковник Нилов. Он также выразил признательность от имени командования группировки войск «Центр».

Помимо церемонии награждения, для военнослужащих было организовано праздничное мероприятие. Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО устроил для них концерт.

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Военнослужащие мотострелкового полка Центрального военного округа (ЦВО) были награждены медалями «За отвагу» и «За храбрость». Командир танковой дивизии ЦВО, гвардии полковник Александр Нилов, лично вручал медали и ордена, в том числе знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Командир дивизии поблагодарил военнослужащих за их службу и усердие. «Вы настоящие мужчины», — сказал полковник Нилов. Он также выразил признательность от имени командования группировки войск «Центр». Помимо церемонии награждения, для военнослужащих было организовано праздничное мероприятие. Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО устроил для них концерт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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