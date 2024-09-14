Военнослужащие мотострелкового полка Центрального военного округа (ЦВО) были награждены медалями «За отвагу» и «За храбрость». Командир танковой дивизии ЦВО, гвардии полковник Александр Нилов, лично вручал медали и ордена, в том числе знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.
Командир дивизии поблагодарил военнослужащих за их службу и усердие. «Вы настоящие мужчины», — сказал полковник Нилов. Он также выразил признательность от имени командования группировки войск «Центр».
Помимо церемонии награждения, для военнослужащих было организовано праздничное мероприятие. Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО устроил для них концерт.
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