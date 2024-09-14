Общество «Вы настоящие мужчины»: мотострелков ЦВО наградили за подвиги на спецоперации. Видео Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили медали и ордена 15 сентября 2024 в 18:59 Размер текста - 17 + Солдатам также устроили концерт ансамбля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие мотострелкового полка Центрального военного округа (ЦВО) были награждены медалями «За отвагу» и «За храбрость». Командир танковой дивизии ЦВО, гвардии полковник Александр Нилов, лично вручал медали и ордена, в том числе знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Командир дивизии поблагодарил военнослужащих за их службу и усердие. «Вы настоящие мужчины», — сказал полковник Нилов. Он также выразил признательность от имени командования группировки войск «Центр». Помимо церемонии награждения, для военнослужащих было организовано праздничное мероприятие. Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО устроил для них концерт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военнослужащие мотострелкового полка Центрального военного округа (ЦВО) были награждены медалями «За отвагу» и «За храбрость». Командир танковой дивизии ЦВО, гвардии полковник Александр Нилов, лично вручал медали и ордена, в том числе знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Командир дивизии поблагодарил военнослужащих за их службу и усердие. «Вы настоящие мужчины», — сказал полковник Нилов. Он также выразил признательность от имени командования группировки войск «Центр». Помимо церемонии награждения, для военнослужащих было организовано праздничное мероприятие. Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО устроил для них концерт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям