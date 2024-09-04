Скончался зампредседателя «Яблока» Сергей Иваненко

04 сентября 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

На 66-м году жизни умер зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко Фото: Владимир Андреев © URA.RU В среду, 4 сентября, скончался заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Он ушел из жизни в возрасте 65 лет. «Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии „Яблоко“, председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет», — сообщили в telegram-канале «Пресс-служба Яблока». Иваненко был депутатом Государственной Думы первых трех созывов, автором множества законопроектов, которые способствовали защите прав и свобод граждан России. Он внес значительный вклад в разработку программ экономических реформ, включая известный план «500 дней». Информация о времени и месте прощания с зампредседателя «Яблока» будет известна позднее. Ранее, в начале августа, на 83-м году жизни скончался российский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов. С 2003 по 2008 год Аслаханов был советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В среду, 4 сентября, скончался заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Он ушел из жизни в возрасте 65 лет. «Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии „Яблоко“, председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет», — сообщили в telegram-канале «Пресс-служба Яблока». Иваненко был депутатом Государственной Думы первых трех созывов, автором множества законопроектов, которые способствовали защите прав и свобод граждан России. Он внес значительный вклад в разработку программ экономических реформ, включая известный план «500 дней». Информация о времени и месте прощания с зампредседателя «Яблока» будет известна позднее. Ранее, в начале августа, на 83-м году жизни скончался российский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов. С 2003 по 2008 год Аслаханов был советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона, пишет RT.