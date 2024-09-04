Скончался зампредседателя «Яблока» Сергей Иваненко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро "Яблока" по приостановки действия Свердловского отделения партии. Москва, иваненко сергей
На 66-м году жизни умер зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко Фото:

В среду, 4 сентября, скончался заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Он ушел из жизни в возрасте 65 лет.

«Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии „Яблоко“, председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет», — сообщили в telegram-канале «Пресс-служба Яблока».

Иваненко был депутатом Государственной Думы первых трех созывов, автором множества законопроектов, которые способствовали защите прав и свобод граждан России. Он внес значительный вклад в разработку программ экономических реформ, включая известный план «500 дней». Информация о времени и месте прощания с зампредседателя «Яблока» будет известна позднее.

Ранее, в начале августа, на 83-м году жизни скончался российский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов. С 2003 по 2008 год Аслаханов был советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В среду, 4 сентября, скончался заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Он ушел из жизни в возрасте 65 лет. «Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии „Яблоко“, председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет», — сообщили в telegram-канале «Пресс-служба Яблока». Иваненко был депутатом Государственной Думы первых трех созывов, автором множества законопроектов, которые способствовали защите прав и свобод граждан России. Он внес значительный вклад в разработку программ экономических реформ, включая известный план «500 дней». Информация о времени и месте прощания с зампредседателя «Яблока» будет известна позднее. Ранее, в начале августа, на 83-м году жизни скончался российский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов. С 2003 по 2008 год Аслаханов был советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...