Скончался зампредседателя «Яблока» Сергей Иваненко

В среду, 4 сентября, скончался заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Он ушел из жизни в возрасте 65 лет.
«Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии „Яблоко“, председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко. Ему было 65 лет», — сообщили в telegram-канале «Пресс-служба Яблока».
Иваненко был депутатом Государственной Думы первых трех созывов, автором множества законопроектов, которые способствовали защите прав и свобод граждан России. Он внес значительный вклад в разработку программ экономических реформ, включая известный план «500 дней». Информация о времени и месте прощания с зампредседателя «Яблока» будет известна позднее.
Ранее, в начале августа, на 83-м году жизни скончался российский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов. С 2003 по 2008 год Аслаханов был советником президента России по вопросам Северо-Кавказского региона, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.