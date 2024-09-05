Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки привезли в суд Нижнего Тагила. Фото, видео

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Владимир Александров обвиняется в убийстве ребенка Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила (Свердловская область) ветеран СВО Владимир Александров доставлен в Дзержинский районный суд, где ему в ближайшее время изберут меру пресечения. Следователи настаивают на аресте предполагаемого преступника, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Александров прячет в суде лицо под медицинской маской. В здании суда дежурит много полиции. Корреспондент отмечает, что предприняты повышенные меры безопасности. Возможно, это связано с тем, что отец погибшей девочки ранее заявлял о желании отомстить вероятному убийце дочери. Мужчина даже хватался за нож, когда подозреваемого привозили на место преступления на следственный эксперимент. К слову, он тоже пришел в суд на избрание меры.

По версии следствия, трагедия произошла 31 августа в общежитии на улице Юности, 39. По предварительным данным, Александров надругался над девочкой, убил ее и спрятал труп. После этого он попытался сбежать, улетев в Москву, но был задержан в столичном аэропорту. На допросе он признал вину и раскаялся. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подробнее о громком деле, — в сюжете агентства.

Отец убитой девочки пришел в суд
Отец убитой девочки пришел в суд
От общения с прессой он отказался
От общения с прессой он отказался

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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила (Свердловская область) ветеран СВО Владимир Александров доставлен в Дзержинский районный суд, где ему в ближайшее время изберут меру пресечения. Следователи настаивают на аресте предполагаемого преступника, передает с места событий корреспондент URA.RU. Александров прячет в суде лицо под медицинской маской. В здании суда дежурит много полиции. Корреспондент отмечает, что предприняты повышенные меры безопасности. Возможно, это связано с тем, что отец погибшей девочки ранее заявлял о желании отомстить вероятному убийце дочери. Мужчина даже хватался за нож, когда подозреваемого привозили на место преступления на следственный эксперимент. К слову, он тоже пришел в суд на избрание меры. По версии следствия, трагедия произошла 31 августа в общежитии на улице Юности, 39. По предварительным данным, Александров надругался над девочкой, убил ее и спрятал труп. После этого он попытался сбежать, улетев в Москву, но был задержан в столичном аэропорту. На допросе он признал вину и раскаялся. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подробнее о громком деле, — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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