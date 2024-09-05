После убийства тагильской школьницы обвиняемый поехал к своей жене

05 сентября 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Александров признался в убийстве и заявил, что раскаивается в содеянном Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров после расправы, предположительно, поехал к своей жене. Это следует из рассказа его знакомого Андрея, который подвозил товарища на работу, не подозревая о чудовищном преступлении. Он проходит по делу как свидетель и рассказал URA.RU подробности. «Вечером 1 сентября нам надо было в ночную смену. Он мне позвонил в начале седьмого и попросил, чтобы я его забрал на машине. Сказал: „Только я не в общежитии (именно там произошло убийство — прим.URA.RU), а у своей жены. Можешь подъехать пораньше? У меня разговор к тебе есть серьезный“. Я ответил, мол, ладно, подъеду, забрал его и мы поехали на работу, на завод», — рассказал Андрей, который трудился с Александровым в одном цехе на УВЗ. Новость по теме «Был задумчивый, бледный»: как обвиняемый в убийстве девочки бежал из Нижнего Тагила По пути Александров попросил товарища отвезти его на следующий день в аэропорт Екатеринбурга. Объяснил, что собрался уйти на СВО. Товарищ согласился, и днем 2 сентября увез Александрова в Кольцово. А в ночь со второго на третье уже к самому Андрею пришли силовики и забрали в отделение. Сначала он проходил как свидетель, потому ему поменяли статус на подозреваемого, но после собранных материалов с извинениями отпустили. «Никогда бы подумать не мог, что Александров на такое способен. Он казался положительным! Не было заметно какой-то озабоченности, тем более, что я знал, что он у него есть жена: они поженились, когда он полгода назад вернулся с СВО. Потом он снял комнату в общежитии, объяснил, что решили с супругой пожить отдельно. Но они общались, он у нее бывал, общался с ее дочкой от первого брака», — продолжил свидетель. 11-летняя девочка исчезла 30 августа, не вернувшись домой с прогулки. Ее тело нашли лишь 2 сентября в подвале общежития, где она жила с отцом. Ребенок был убит. Обвинение предъявлено соседу Владимиру Александрову, он заключен под стражу. По версии следствия, мужчина выманил школьницу из дома, изнасиловал и задушил. Подробности резонансного преступления, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимир Александров после расправы, предположительно, поехал к своей жене. Это следует из рассказа его знакомого Андрея, который подвозил товарища на работу, не подозревая о чудовищном преступлении. Он проходит по делу как свидетель и рассказал URA.RU подробности. «Вечером 1 сентября нам надо было в ночную смену. Он мне позвонил в начале седьмого и попросил, чтобы я его забрал на машине. Сказал: „Только я не в общежитии (именно там произошло убийство — прим.URA.RU), а у своей жены. Можешь подъехать пораньше? У меня разговор к тебе есть серьезный“. Я ответил, мол, ладно, подъеду, забрал его и мы поехали на работу, на завод», — рассказал Андрей, который трудился с Александровым в одном цехе на УВЗ. По пути Александров попросил товарища отвезти его на следующий день в аэропорт Екатеринбурга. Объяснил, что собрался уйти на СВО. Товарищ согласился, и днем 2 сентября увез Александрова в Кольцово. А в ночь со второго на третье уже к самому Андрею пришли силовики и забрали в отделение. Сначала он проходил как свидетель, потому ему поменяли статус на подозреваемого, но после собранных материалов с извинениями отпустили. «Никогда бы подумать не мог, что Александров на такое способен. Он казался положительным! Не было заметно какой-то озабоченности, тем более, что я знал, что он у него есть жена: они поженились, когда он полгода назад вернулся с СВО. Потом он снял комнату в общежитии, объяснил, что решили с супругой пожить отдельно. Но они общались, он у нее бывал, общался с ее дочкой от первого брака», — продолжил свидетель. 11-летняя девочка исчезла 30 августа, не вернувшись домой с прогулки. Ее тело нашли лишь 2 сентября в подвале общежития, где она жила с отцом. Ребенок был убит. Обвинение предъявлено соседу Владимиру Александрову, он заключен под стражу. По версии следствия, мужчина выманил школьницу из дома, изнасиловал и задушил. Подробности резонансного преступления, — в сюжете URA.RU.