11 сентября 2024

Зеленский заявил, что никому не разрешал вести переговоры с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о переговорах при посредничестве Катара и Турции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость наличия полномочий для начала переговоров с Россией. Он заявил, что пока никому не давал такого права.

«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Так он ответил на вопросы о возможных переговорах при посредничестве Катара и Турции.

Зеленский прокомментировал публикации о планируемых переговорах между Киевом и Москвой в Дохе, которые, по информации The Washington Post, должны были состояться в августе и касаться мирного урегулирования и прекращения атак на энергообъекты на два месяца. Однако данные переговоры были сорваны в связи с операцией ВСУ в Курской области.

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Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость наличия полномочий для начала переговоров с Россией. Он заявил, что пока никому не давал такого права. «Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Так он ответил на вопросы о возможных переговорах при посредничестве Катара и Турции. Зеленский прокомментировал публикации о планируемых переговорах между Киевом и Москвой в Дохе, которые, по информации The Washington Post, должны были состояться в августе и касаться мирного урегулирования и прекращения атак на энергообъекты на два месяца. Однако данные переговоры были сорваны в связи с операцией ВСУ в Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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