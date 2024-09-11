Зеленский заявил, что никому не разрешал вести переговоры с Россией

11 сентября 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о переговорах при посредничестве Катара и Турции Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость наличия полномочий для начала переговоров с Россией. Он заявил, что пока никому не давал такого права. «Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Так он ответил на вопросы о возможных переговорах при посредничестве Катара и Турции. Зеленский прокомментировал публикации о планируемых переговорах между Киевом и Москвой в Дохе, которые, по информации The Washington Post, должны были состояться в августе и касаться мирного урегулирования и прекращения атак на энергообъекты на два месяца. Однако данные переговоры были сорваны в связи с операцией ВСУ в Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость наличия полномочий для начала переговоров с Россией. Он заявил, что пока никому не давал такого права. «Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Так он ответил на вопросы о возможных переговорах при посредничестве Катара и Турции. Зеленский прокомментировал публикации о планируемых переговорах между Киевом и Москвой в Дохе, которые, по информации The Washington Post, должны были состояться в августе и касаться мирного урегулирования и прекращения атак на энергообъекты на два месяца. Однако данные переговоры были сорваны в связи с операцией ВСУ в Курской области.