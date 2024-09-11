Зеленский заявил, что никому не разрешал вести переговоры с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость наличия полномочий для начала переговоров с Россией. Он заявил, что пока никому не давал такого права.
«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Так он ответил на вопросы о возможных переговорах при посредничестве Катара и Турции.
Зеленский прокомментировал публикации о планируемых переговорах между Киевом и Москвой в Дохе, которые, по информации The Washington Post, должны были состояться в августе и касаться мирного урегулирования и прекращения атак на энергообъекты на два месяца. Однако данные переговоры были сорваны в связи с операцией ВСУ в Курской области.
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