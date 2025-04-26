От Киркорова ушла, к Тимати пришла: продюсер рассказал, сколько стоит «стать звездой»

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, сколько сегодня стоит «продвижение» молодых артистов за счет топовых артистов. В частности, речь идет о бывшей участнице скандального реалити-шоу «Дом-2» Маргарите Овсянниковой, которая открыла в себе вокальный талант и именует себя «певицей номер один». Однако кроме публичных выходов с Филиппом Киркоровым артистке похвастаться нечем. В беседе с URA.RU Дворцов раскрыл подноготную таких «проектов».
«Девочка хочет славы и популярности, быть ближе к "звездам". Безусловно, за "вход" всегда нужно платить. Такие коллаборации-продвижения стоят от 10 млн рублей и выше», — пояснил собеседник агентства.
Такие суммы у покоряющей эстраду Марго (сценическое имя певицы) есть, точнее, у ее тайного спонсора, который является владельцем онлайн-казино и живет на Кипре. Сначала Овсянникова долгое время появлялась в свете с Киркоровым, с которым ей и роман приписывали, и творческий союз. Но все оказалось гораздо прозаичнее: совместные выходы и клипы — лишь контракт, говорит Дворцов.
После его завершения Марго отправилась дальше покорять шоу-бизнес. Певица на днях подписала контракт с Тимати (Тимур Юнусов, — наст. имя). Сумма и детали не разглашаются, но известно, что у артиста-бизнесмена высокие ставки на рынке.
«Я так понимаю, у Киркорова максимального выхлопа из нее не получилось, сейчас она пошла к Тимати. Это довольно частая история, когда артист берут на свои плечи за немаленькие суммы подобных красивых девушек на продвижение. Но тут надо понимать, чего ты хочешь: светить лицом на всех красных дорожках и премиях или реально хочешь выступать и заниматься карьерой», — говорит продюсер.
Однако подобные пиар-истории и многомиллионные вложения совершенно не гарантируют, что человек «взлетит». Впрочем, сама Марго, судя по ее настойчивым попыткам все-таки подвинуть Ольгу Бузову и стать «певицей номер один», не оставляет этих попыток и верит в светлое будущее.
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