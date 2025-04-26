В результате взрыва в порту Ирана пострадали более 400 человек

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Данных о погибших в результате взрыва в порту Ирана пока не поступало.
Данных о погибших в результате взрыва в порту Ирана пока не поступало. Фото:

Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана возросло до 406 человек. Об этом сообщил представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст.

«Количество пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас достигло 406», — передает агентство Tasnim. По его словам, информации о погибших в результате инцидента пока не поступало.

Взрыв произошел в субботу, 26 апреля 2025 года, в районе причала порта, предположительно из-за детонации нескольких контейнеров. Причины происшествия устанавливаются, порт приостановил работу для ликвидации последствий. Пострадавшие доставляются в медицинские центры, на месте работают 15 машин скорой помощи, четыре автобуса скорой помощи и вертолет экстренной службы.

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Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана возросло до 406 человек. Об этом сообщил представитель иранской службы скорой помощи Бабок Йектапараст. «Количество пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас достигло 406», — передает агентство Tasnim. По его словам, информации о погибших в результате инцидента пока не поступало. Взрыв произошел в субботу, 26 апреля 2025 года, в районе причала порта, предположительно из-за детонации нескольких контейнеров. Причины происшествия устанавливаются, порт приостановил работу для ликвидации последствий. Пострадавшие доставляются в медицинские центры, на месте работают 15 машин скорой помощи, четыре автобуса скорой помощи и вертолет экстренной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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