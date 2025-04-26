Глава Еврокомиссии на похоронах папы Римского договорилась о встрече с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Урсула фон дер Ляйен пожала руку Трампу на похоронах папы Римского
Урсула фон дер Ляйен пожала руку Трампу на похоронах папы Римского Фото:

Спустя три месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые пожала ему руку на похоронах Папы Римского Франциска в Риме и договорилась о будущей встрече. Это стало первой личной возможностью для фон дер Ляйен установить контакт с Трампом, несмотря на ранее предпринятые попытки организовать переговоры.

«Сегодня лидеры со всего мира собрались, чтобы отдать последнюю дань уважения Его Святейшеству Папе Франциску. У меня были хорошие обмены мнениями с несколькими из них», — написала фон дер Ляйен на совей странице в соцсети Х. Там же она опубликовала фотографию, на которой пожимает руку Трампу. Уточняется, что встреча между ними запланирована на ближайшее время. 

Также подтвердилось, что во второй половине дня в субботу, 26 апреля 2025 года, фон дер Ляйен встретится в Риме с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Ранее было отмечено, что у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на данный момент отсутствуют подтвержденные договоренности о встрече с Дональдом Трампом. Тем не менее, как заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, в случае появления соответствующей возможности в Риме, глава ЕК не исключает возможность контакта с бывшим президентом США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спустя три месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые пожала ему руку на похоронах Папы Римского Франциска в Риме и договорилась о будущей встрече. Это стало первой личной возможностью для фон дер Ляйен установить контакт с Трампом, несмотря на ранее предпринятые попытки организовать переговоры. «Сегодня лидеры со всего мира собрались, чтобы отдать последнюю дань уважения Его Святейшеству Папе Франциску. У меня были хорошие обмены мнениями с несколькими из них», — написала фон дер Ляйен на совей странице в соцсети Х. Там же она опубликовала фотографию, на которой пожимает руку Трампу. Уточняется, что встреча между ними запланирована на ближайшее время.  Также подтвердилось, что во второй половине дня в субботу, 26 апреля 2025 года, фон дер Ляйен встретится в Риме с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил источник РИА Новости. Ранее было отмечено, что у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на данный момент отсутствуют подтвержденные договоренности о встрече с Дональдом Трампом. Тем не менее, как заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, в случае появления соответствующей возможности в Риме, глава ЕК не исключает возможность контакта с бывшим президентом США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...