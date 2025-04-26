Глава Еврокомиссии на похоронах папы Римского договорилась о встрече с Трампом

Спустя три месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые пожала ему руку на похоронах Папы Римского Франциска в Риме и договорилась о будущей встрече. Это стало первой личной возможностью для фон дер Ляйен установить контакт с Трампом, несмотря на ранее предпринятые попытки организовать переговоры.
«Сегодня лидеры со всего мира собрались, чтобы отдать последнюю дань уважения Его Святейшеству Папе Франциску. У меня были хорошие обмены мнениями с несколькими из них», — написала фон дер Ляйен на совей странице в соцсети Х. Там же она опубликовала фотографию, на которой пожимает руку Трампу. Уточняется, что встреча между ними запланирована на ближайшее время.
Также подтвердилось, что во второй половине дня в субботу, 26 апреля 2025 года, фон дер Ляйен встретится в Риме с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил источник РИА Новости.
Ранее было отмечено, что у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на данный момент отсутствуют подтвержденные договоренности о встрече с Дональдом Трампом. Тем не менее, как заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, в случае появления соответствующей возможности в Риме, глава ЕК не исключает возможность контакта с бывшим президентом США.
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