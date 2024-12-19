Дрифтеров на парковке около ЮУрГУ в Челябинске привлекли к ответственности

Пятерых дрифтеров, катавшихся на парковке около Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске, привлекли к административной ответственности. Об это сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В ночь с 19 на 20 декабря на территории парковки около ЮУРГУ привлекли к административной ответственности пятерых водителей. У двоих у автомобилей светопропускная способность стекол не соответствовала требованиям, у троих не было страховки», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Жители Челябинска ранее пожаловались на дрифтеров, которые гоняют по ночам на парковке в центре города. Рев двигателей и визг шин слышны на всю округу, и проживающие рядом люди не могут уснуть всю ночь. Накануне уже были задержаны три нарушителя.
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