19 декабря 2024

Дрифтеров на парковке около ЮУрГУ в Челябинске привлекли к ответственности

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Пожарные учения на ЮУрГУ. Челябинск, скульптура, юургу, памятник, студент
К административной ответственности привлечены дрифтеры, катающиеся около ЮУрГУ Фото:

Пятерых дрифтеров, катавшихся на парковке около Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске, привлекли к административной ответственности. Об это сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В ночь с 19 на 20 декабря на территории парковки около ЮУРГУ привлекли к административной ответственности пятерых водителей. У двоих у автомобилей светопропускная способность стекол не соответствовала требованиям, у троих не было страховки», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Жители Челябинска ранее пожаловались на дрифтеров, которые гоняют по ночам на парковке в центре города. Рев двигателей и визг шин слышны на всю округу, и проживающие рядом люди не могут уснуть всю ночь. Накануне уже были задержаны три нарушителя.

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Пятерых дрифтеров, катавшихся на парковке около Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске, привлекли к административной ответственности. Об это сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В ночь с 19 на 20 декабря на территории парковки около ЮУРГУ привлекли к административной ответственности пятерых водителей. У двоих у автомобилей светопропускная способность стекол не соответствовала требованиям, у троих не было страховки», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жители Челябинска ранее пожаловались на дрифтеров, которые гоняют по ночам на парковке в центре города. Рев двигателей и визг шин слышны на всю округу, и проживающие рядом люди не могут уснуть всю ночь. Накануне уже были задержаны три нарушителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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