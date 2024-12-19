Общество Дрифтеров на парковке около ЮУрГУ в Челябинске привлекли к ответственности 20 декабря 2024 в 10:00 Размер текста - 17 + К административной ответственности привлечены дрифтеры, катающиеся около ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пятерых дрифтеров, катавшихся на парковке около Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске, привлекли к административной ответственности. Об это сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В ночь с 19 на 20 декабря на территории парковки около ЮУРГУ привлекли к административной ответственности пятерых водителей. У двоих у автомобилей светопропускная способность стекол не соответствовала требованиям, у троих не было страховки», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жители Челябинска ранее пожаловались на дрифтеров, которые гоняют по ночам на парковке в центре города. Рев двигателей и визг шин слышны на всю округу, и проживающие рядом люди не могут уснуть всю ночь. Накануне уже были задержаны три нарушителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пятерых дрифтеров, катавшихся на парковке около Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске, привлекли к административной ответственности. Об это сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В ночь с 19 на 20 декабря на территории парковки около ЮУРГУ привлекли к административной ответственности пятерых водителей. У двоих у автомобилей светопропускная способность стекол не соответствовала требованиям, у троих не было страховки», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жители Челябинска ранее пожаловались на дрифтеров, которые гоняют по ночам на парковке в центре города. Рев двигателей и визг шин слышны на всю округу, и проживающие рядом люди не могут уснуть всю ночь. Накануне уже были задержаны три нарушителя. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям