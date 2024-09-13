Подозреваемые в осквернении могилы Пригожина извинились на камеру. Видео

13 сентября 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

В июле неизвестные облили краской памятник погибшего Евгения Пригожина и вставили ему в руку фаллоимитатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двое мужчин, подозреваемых в осквернении могилы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, извинились на камеру. Соответствующие кадры появились в интернете. «Первый — в слезах, у него льется кровь из носа и рта. Он извиняется за то, что „повелся на украинскую провокацию“ <…>. Второй сидит на земле и тоже вытирает кровь с лица, но не плачет, а трясется и сильно пугается», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на видео, опубликованное в telegram-канале «Кепка Пригожина». Авторы канала утверждают, что оба мужчины действовали «по указке украинских кураторов». Предполагаемые вандалы были выслежены и пойманы сторонниками Пригожина, после чего последовала «воспитательная беседа». В июле неизвестные облили краской памятник погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а в руку ему вставили фаллоимитатор. На тот момент личности осквернивших могилу были неизвестны.



На видео по ссылке запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое мужчин, подозреваемых в осквернении могилы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, извинились на камеру. Соответствующие кадры появились в интернете. «Первый — в слезах, у него льется кровь из носа и рта. Он извиняется за то, что „повелся на украинскую провокацию“ <…>. Второй сидит на земле и тоже вытирает кровь с лица, но не плачет, а трясется и сильно пугается», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на видео, опубликованное в telegram-канале «Кепка Пригожина». Авторы канала утверждают, что оба мужчины действовали «по указке украинских кураторов». Предполагаемые вандалы были выслежены и пойманы сторонниками Пригожина, после чего последовала «воспитательная беседа». В июле неизвестные облили краской памятник погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а в руку ему вставили фаллоимитатор. На тот момент личности осквернивших могилу были неизвестны. На видео по ссылке запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.