Двое мужчин, подозреваемых в осквернении могилы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, извинились на камеру. Соответствующие кадры появились в интернете.
«Первый — в слезах, у него льется кровь из носа и рта. Он извиняется за то, что „повелся на украинскую провокацию“ <…>. Второй сидит на земле и тоже вытирает кровь с лица, но не плачет, а трясется и сильно пугается», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на видео, опубликованное в telegram-канале «Кепка Пригожина».
Авторы канала утверждают, что оба мужчины действовали «по указке украинских кураторов». Предполагаемые вандалы были выслежены и пойманы сторонниками Пригожина, после чего последовала «воспитательная беседа».
В июле неизвестные облили краской памятник погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а в руку ему вставили фаллоимитатор. На тот момент личности осквернивших могилу были неизвестны.
На видео по ссылке запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.
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