Подозреваемые в осквернении могилы Пригожина извинились на камеру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
В июле неизвестные облили краской памятник погибшего Евгения Пригожина и вставили ему в руку фаллоимитатор Фото:

Двое мужчин, подозреваемых в осквернении могилы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, извинились на камеру. Соответствующие кадры появились в интернете.

«Первый — в слезах, у него льется кровь из носа и рта. Он извиняется за то, что „повелся на украинскую провокацию“ <…>. Второй сидит на земле и тоже вытирает кровь с лица, но не плачет, а трясется и сильно пугается», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на видео, опубликованное в telegram-канале «Кепка Пригожина».

Авторы канала утверждают, что оба мужчины действовали «по указке украинских кураторов». Предполагаемые вандалы были выслежены и пойманы сторонниками Пригожина, после чего последовала «воспитательная беседа».

В июле неизвестные облили краской памятник погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а в руку ему вставили фаллоимитатор. На тот момент личности осквернивших могилу были неизвестны.

На видео по ссылке запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое мужчин, подозреваемых в осквернении могилы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, извинились на камеру. Соответствующие кадры появились в интернете. «Первый — в слезах, у него льется кровь из носа и рта. Он извиняется за то, что „повелся на украинскую провокацию“ <…>. Второй сидит на земле и тоже вытирает кровь с лица, но не плачет, а трясется и сильно пугается», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на видео, опубликованное в telegram-канале «Кепка Пригожина». Авторы канала утверждают, что оба мужчины действовали «по указке украинских кураторов». Предполагаемые вандалы были выслежены и пойманы сторонниками Пригожина, после чего последовала «воспитательная беседа». В июле неизвестные облили краской памятник погибшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а в руку ему вставили фаллоимитатор. На тот момент личности осквернивших могилу были неизвестны. На видео по ссылке запечатлены шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...