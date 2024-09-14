Главу Минтруда Северной Осетии задержали за превышение полномочий

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Алина Айдарова задержана на 48 часов Фото:

Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова задержана на 48 часов. Об рассказали в региональном МВД.

«Алина Айдарова задержана на 48 часов», — говорится в сообщении МВД. Задержание произошло по делу о превышении должностных полномочий и заключении более 50 госконтрактов без конкурсов. Общая сумма контрактов составила свыше 35 миллионов рублей.

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Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова задержана на 48 часов. Об рассказали в региональном МВД. «Алина Айдарова задержана на 48 часов», — говорится в сообщении МВД. Задержание произошло по делу о превышении должностных полномочий и заключении более 50 госконтрактов без конкурсов. Общая сумма контрактов составила свыше 35 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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