Главу Минтруда Северной Осетии задержали за превышение полномочий

Алина Айдарова задержана на 48 часов
Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова задержана на 48 часов. Об рассказали в региональном МВД.
«Алина Айдарова задержана на 48 часов», — говорится в сообщении МВД. Задержание произошло по делу о превышении должностных полномочий и заключении более 50 госконтрактов без конкурсов. Общая сумма контрактов составила свыше 35 миллионов рублей.
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