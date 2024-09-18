В Екатеринбурге на улице Уральской студентка уничтожила съемное жилье, завалив его мусором. Владельцы рассказали, что обнаружили беспорядок случайно, когда им позвонили газовщики с просьбой открыть квартиру для проверки.
«Летом девушка сообщила, что уезжает к себе в Читу на каникулы и ее до сентября не будет. Позвонили газовщики и потребовали доступ для проверки газа. Мы с мужем подъехали, и вот какая картина маслом во всей красе», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова арендодателя.
По ее словам, студентка снимала жилье в течение года, и никогда не возникало проблем. «Раз в квартал мы заезжали, контролировали», — отметил владелец квартиры.
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