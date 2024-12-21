МВФ усложнил Украине получение нового финансирования

Международный валютный фонд (МВФ) добавил Украине три новых обязательных условия (структурных маяка) для продолжения финансирования страны. Отмечается, что обязательства добавлены по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
«Под шестой пересмотр программы EFF Украина обновила меморандум об экономической и финансовой политике. Появились три новых структурных маяка», — заявил Гетманцев в своем telegram-канале. Он объяснил, что структурные маяки — это жесткие обязательства по реформам, имеющим дедлайны. Эти обязательства берет на себя заемщик, когда выполняет программу МВФ.
Даниил Гетманцев уточнил, что к новым требованиям относятся разработка операционной стратегии для регулятора рынков ценных бумаг и фондового рынка, подготовка и представление в парламент законопроекта о критических рисках для банков, небанковских финансовых учреждений и платежных систем. А также выполнение и публикация внешней оценки деятельности Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Гетманцев добавил, что на данный момент число структурных маяков достигло 51. Так, 34 из них уже выполнены, причем пять — с задержкой.
МВФ 19 октября одобрил Украине новый транш военной помощи. Так, стране будет передан 1,1 млрд долларов. Также ранее Евросоюз отправил Киеву 1,4 миллиарда евро из замороженных российских активов.
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