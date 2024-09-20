Сын губернатора Паслера подписал контракт с хоккейной командой из США. Скрин

20 сентября 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Сын Дениса Паслера занимается хоккеем порядка десяти лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сын губернатора Оренбургской области, бывшего свердловского премьера Дениса Паслера — 16-летний Денис — подписал контракт с юниорской хоккейной командой New Jersey Rockets из Бриджуотера (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщает ресурс, посвященный молодым игрокам из Америки. В новой команде Паслер-младший будет выполнять роль защитника под номером «4». Данные молодого хоккеиста публикует сервис Elite Prospects, отслеживающий трансферы и статистику хоккеистов со всего мира. Денис Паслер занимается хоккеем с 2014 года. Играл за несколько екатеринбургских школ, а в 2020—2022 годах выступал за московский ЦСКА. Денис Паслер занимается хоккеем с шести лет сайт Elite Prospects Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын губернатора Оренбургской области, бывшего свердловского премьера Дениса Паслера — 16-летний Денис — подписал контракт с юниорской хоккейной командой New Jersey Rockets из Бриджуотера (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщает ресурс, посвященный молодым игрокам из Америки. В новой команде Паслер-младший будет выполнять роль защитника под номером «4». Данные молодого хоккеиста публикует сервис Elite Prospects, отслеживающий трансферы и статистику хоккеистов со всего мира. Денис Паслер занимается хоккеем с 2014 года. Играл за несколько екатеринбургских школ, а в 2020—2022 годах выступал за московский ЦСКА.