Сын губернатора Оренбургской области, бывшего свердловского премьера Дениса Паслера — 16-летний Денис — подписал контракт с юниорской хоккейной командой New Jersey Rockets из Бриджуотера (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщает ресурс, посвященный молодым игрокам из Америки.
В новой команде Паслер-младший будет выполнять роль защитника под номером «4». Данные молодого хоккеиста публикует сервис Elite Prospects, отслеживающий трансферы и статистику хоккеистов со всего мира.
Денис Паслер занимается хоккеем с 2014 года. Играл за несколько екатеринбургских школ, а в 2020—2022 годах выступал за московский ЦСКА.
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