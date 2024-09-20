Сын губернатора Паслера подписал контракт с хоккейной командой из США. Скрин

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, паслер денис
Сын Дениса Паслера занимается хоккеем порядка десяти лет Фото:

Сын губернатора Оренбургской области, бывшего свердловского премьера Дениса Паслера — 16-летний Денис — подписал контракт с юниорской хоккейной командой New Jersey Rockets из Бриджуотера (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщает ресурс, посвященный молодым игрокам из Америки.

В новой команде Паслер-младший будет выполнять роль защитника под номером «4». Данные молодого хоккеиста публикует сервис Elite Prospects, отслеживающий трансферы и статистику хоккеистов со всего мира.

Денис Паслер занимается хоккеем с 2014 года. Играл за несколько екатеринбургских школ, а в 2020—2022 годах выступал за московский ЦСКА.

Денис Паслер занимается хоккеем с шести лет
Денис Паслер занимается хоккеем с шести лет

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Сын губернатора Оренбургской области, бывшего свердловского премьера Дениса Паслера — 16-летний Денис — подписал контракт с юниорской хоккейной командой New Jersey Rockets из Бриджуотера (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщает ресурс, посвященный молодым игрокам из Америки. В новой команде Паслер-младший будет выполнять роль защитника под номером «4». Данные молодого хоккеиста публикует сервис Elite Prospects, отслеживающий трансферы и статистику хоккеистов со всего мира. Денис Паслер занимается хоккеем с 2014 года. Играл за несколько екатеринбургских школ, а в 2020—2022 годах выступал за московский ЦСКА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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