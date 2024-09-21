Атака беспилотников ВСУ парализовала работу вокзала в Тверской области

Из-за атаки украинских беспилотников ЖД станция Старая Торопа в Тверской области эвакуирована, несколько пассажирских поездов отменены, несколько — отправлены другим маршрутом. Об этом сообщили telegram-каналы.
«Железнодорожная станция Старая Торопа эвакуирована в Тверской области <...> Сейчас несколько пассажирских поездов отменены», — сообщили в telegram-канале Baza. Там отметили, что поезда «Москва — Псков» и «Санкт-Петербург — Смоленск» отправлены другим альтернативным маршрутом, они следуют с задержкой примерно в два часа.
По данным канала, эвакуация началась в ночь на 21 сентября после атаки украинских БпЛА. Предположительно, один из сбитых дронов упал в Торопецком районе области. На месте работают экстренные службы.
Ранее стало известно о том, что силы ПВО Тверской области уничтожили беспилотники над территорией региона. Об этом сообщал губернатор области Игорь Руденя. Всего за ночь над российскими территориями было сбит или перехвачен 101 дрон ВСУ.
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