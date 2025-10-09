Жители Новосибирска жалуются на отсутствие отопления в минусовую погоду

По словам местных, в некоторых домах до сих пор не дали отопление
По словам местных, в некоторых домах до сих пор не дали отопление

В Новосибирске жители домов, где еще не появилось отопление, мерзнут во время снегопада. Студентов одного из вузов отправили на дистанционное обучение. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

«Все мерзнут, много пожилых людей, с детьми в квартирах +15 градусах, интересно будет перерасчет по теплу? Половина Ленинского района без тепла», — цитирует горожан telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что из-за холода студентов СибГУТИ отправили на дистанционное обучение до 11 октября.

Утром 9 октября в Новосибирске произошел сильный снегопад. Дорожным рабочим приходится работать в две смены, чтобы справиться объемами. Уборку осложняли утренние пробки.

