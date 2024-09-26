Пермяк через суд заставил «Альфа-Банк» снизить процент по кредиту

26 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Банк поднял процент из-за страховки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Перми взял кредит в «Альфа-Банке» под 4,49% годовых. Спустя месяц банк поднял ставку до 16,49%. Пермяк обратился в суд, чтобы вернуть условия кредитного договора. «Принять действия АО „Альфа-Банк“, выраженные в повышении процентной ставки по кредитному договору, недействительными. Возложить на банк обязанность установить процентную ставку в размере 4,49%», — сказано в решении Мотовилихинского суда, копия которого имеется в редакции URA.RU. Уточняется, что банк повысил процентную ставку после того, как пермяк сменил страховую компанию. Во время заключения кредитного договора он застраховал свою жизнь в компании «АльфаСтрахование-Жизнь». Потом посчитал ее условия невыгодными и застраховался в другой компании. Но в кредитном договоре сказано, что ставка 4,49% предоставляется только при страховании в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», поэтому банк повысил ставку. Суд посчитал действия «Альфа-Банка» незаконными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми взял кредит в «Альфа-Банке» под 4,49% годовых. Спустя месяц банк поднял ставку до 16,49%. Пермяк обратился в суд, чтобы вернуть условия кредитного договора. «Принять действия АО „Альфа-Банк“, выраженные в повышении процентной ставки по кредитному договору, недействительными. Возложить на банк обязанность установить процентную ставку в размере 4,49%», — сказано в решении Мотовилихинского суда, копия которого имеется в редакции URA.RU. Уточняется, что банк повысил процентную ставку после того, как пермяк сменил страховую компанию. Во время заключения кредитного договора он застраховал свою жизнь в компании «АльфаСтрахование-Жизнь». Потом посчитал ее условия невыгодными и застраховался в другой компании. Но в кредитном договоре сказано, что ставка 4,49% предоставляется только при страховании в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», поэтому банк повысил ставку. Суд посчитал действия «Альфа-Банка» незаконными.