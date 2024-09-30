Пленный боец ВСУ Соловей назвал украинцев рабами, которые «не хотят восстать»

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По словам Руслана Соловья, украинцы являются рабами в своей стране Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинцы не хотят восстать против нынешнего правительства, сообщил боец ВСУ Руслан Соловей, который попал в плен ВС РФ. По его словам, на данный момент жители страны являются рабами.

«Получается, что мы сейчас рабы, потому что никто не хочет [восстать]. Никто не хочет свергнуть правительство. От одного меня ничего не будет. Если будет много людей, тогда это получится», — заявил Соловей. Его слова передает Минобороны РФ.

Военный также отметил, что не знал, что его привезут на фронт. Ему заявили, что он отправляется повышать навыки.

При этом ВСУ просят у Генштаба разрешения выйти с территории Угледара, где российские войска продолжают активное наступление. Некоторые украинские бригады и вовсе отказались выполнять приказы, а их командование спряталось в Харьковской области. В связи с этим главком ВСУ Але5ксандр Сырский связался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы передать ему просьбы солдат. Однако ему отказали в выводе войск из населенного пункта, передает «Царьград».

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Украинцы не хотят восстать против нынешнего правительства, сообщил боец ВСУ Руслан Соловей, который попал в плен ВС РФ. По его словам, на данный момент жители страны являются рабами. «Получается, что мы сейчас рабы, потому что никто не хочет [восстать]. Никто не хочет свергнуть правительство. От одного меня ничего не будет. Если будет много людей, тогда это получится», — заявил Соловей. Его слова передает Минобороны РФ. Военный также отметил, что не знал, что его привезут на фронт. Ему заявили, что он отправляется повышать навыки. При этом ВСУ просят у Генштаба разрешения выйти с территории Угледара, где российские войска продолжают активное наступление. Некоторые украинские бригады и вовсе отказались выполнять приказы, а их командование спряталось в Харьковской области. В связи с этим главком ВСУ Але5ксандр Сырский связался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы передать ему просьбы солдат. Однако ему отказали в выводе войск из населенного пункта, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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