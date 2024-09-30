Украинцы не хотят восстать против нынешнего правительства, сообщил боец ВСУ Руслан Соловей, который попал в плен ВС РФ. По его словам, на данный момент жители страны являются рабами.
«Получается, что мы сейчас рабы, потому что никто не хочет [восстать]. Никто не хочет свергнуть правительство. От одного меня ничего не будет. Если будет много людей, тогда это получится», — заявил Соловей. Его слова передает
Военный также отметил, что не знал, что его привезут на фронт. Ему заявили, что он отправляется повышать навыки.
При этом ВСУ просят у Генштаба разрешения выйти с территории Угледара, где российские войска продолжают активное наступление. Некоторые украинские бригады и вовсе отказались выполнять приказы, а их командование спряталось в Харьковской области. В связи с этим главком ВСУ Але5ксандр Сырский связался с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы передать ему просьбы солдат. Однако ему отказали в выводе войск из населенного пункта, передает «Царьград».
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