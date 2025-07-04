Помощник президента России Владимир Мединский объявил о смене обложки учебника «Всеобщая история» для 11-го класса. Новый дизайн обложки был выбран, чтобы сделать материал более доступным и понятным для школьников.
«Не нравилась нам всем обложка учебника „Всеобщей истории“ для 11 кл. (фреска Г.Энри в Женеве близ здания ООН). Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников», — написал он в своем telegram-канале.
Теперь же в центре внимания — изображение стыковки космических кораблей «Союз» и «Аполлон», которое, по словам космонавта Алексея Леонова, произошло над рекой Эльбой. Это событие символизирует стремление России к международному сотрудничеству. На фоне обложки размещен суперкубок по хоккею между СССР и Канадой, подчеркивающий идею, что Россия всегда выступает за сотрудничество, а «любые битвы — только в спорте».
Ранее президент России Владимир Путин поручил своему помощнику Владимиру Мединскому заняться созданием единых учебников по истории и обществознанию, отметив необходимость формирования у школьников четкого и правильного представления о прошлом страны. Это связано с курсом на отказ от западоцентричного подхода, характерного для учебников 1990-х годов, и с задачей укрепления традиционных ценностей и патриотизма среди молодежи.
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