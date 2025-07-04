В Риме прозвучали мощные взрывы. Видео

При взрывах на заправке в Риме ранены пять человек
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В больницы после взрыва доставлены пять человек
В больницы после взрыва доставлены пять человек Фото:

Мощные взрывы прогремели на автозаправке в Риме. По предварительным данным, грузовик врезался в трубопровод, сообщает портал Roma Today.

«В больницу доставлены пять раненых. Они получили ожоги и травмы из-за разбитого стекла. Опасности для жизни нет», — пишет портал. Точное количество пострадавших устанавливается.

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Мощные взрывы прогремели на автозаправке в Риме. По предварительным данным, грузовик врезался в трубопровод, сообщает портал Roma Today. «В больницу доставлены пять раненых. Они получили ожоги и травмы из-за разбитого стекла. Опасности для жизни нет», — пишет портал. Точное количество пострадавших устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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