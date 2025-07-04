В больницы после взрыва доставлены пять человек
Мощные взрывы прогремели на автозаправке в Риме. По предварительным данным, грузовик врезался в трубопровод, сообщает портал Roma Today.
«В больницу доставлены пять раненых. Они получили ожоги и травмы из-за разбитого стекла. Опасности для жизни нет», — пишет портал. Точное количество пострадавших устанавливается.
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