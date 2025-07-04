Politico: Уиткофф хочет, чтобы с России сняли энергетические санкции

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В администрации Трампа спорят по поводу дальнейшего развития торговых отношений с РФ
В администрации Трампа спорят по поводу дальнейшего развития торговых отношений с РФ Фото:
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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выразил мнение о необходимости снятия санкций в сфере энергетики с России. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники внутри администрации.

«В то время как специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф хочет отменить энергетические санкции в отношении России, по словам двух человек, знакомых с этим вопросом, министр внутренних дел Дуг Бургум предпочел бы вытеснить Москву, чтобы освободить место для большего объема импорта из США», — пишет Politico. По словам издания, эти разногласия ведут к тому, что «внутри администрации разгораются дебаты».

Ранее администрация Дональда Трампа уже приостановила работу межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий давления на Россию, после того как стало ясно, что президент не поддерживает ужесточение антироссийских мер. Также Трамп отмечал, что санкции обходятся американской экономике в значительные суммы и выражал надежду на разрешение украинского кризиса без усиления ограничений.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выразил мнение о необходимости снятия санкций в сфере энергетики с России. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники внутри администрации. «В то время как специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф хочет отменить энергетические санкции в отношении России, по словам двух человек, знакомых с этим вопросом, министр внутренних дел Дуг Бургум предпочел бы вытеснить Москву, чтобы освободить место для большего объема импорта из США», — пишет Politico. По словам издания, эти разногласия ведут к тому, что «внутри администрации разгораются дебаты». Ранее администрация Дональда Трампа уже приостановила работу межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий давления на Россию, после того как стало ясно, что президент не поддерживает ужесточение антироссийских мер. Также Трамп отмечал, что санкции обходятся американской экономике в значительные суммы и выражал надежду на разрешение украинского кризиса без усиления ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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