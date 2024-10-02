Шольц призвал создать условия для саммита с участием России и Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости участия России и Украины в предстоящей конференции по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил во время встречи с гражданами на праздновании Дня единства в Шверине.
«Нам уже сейчас нужна конференция, в которой примет участие и Украина, и Россия», — подчеркнул Шольц, пишет РБК. Канцлер также отметил, что Россия не может требовать от Украины капитуляции и обещал предоставить Киеву финансовую поддержку.
Шольц уточнил, что Украине дадут кредит в размере 50 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. «Это станет сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что поддержка не ослабевает и что он сможет восстановить свою страну», — заявил канцлер.
Зеленский выступил с инициативой пригласить РФ на предстоящий мирный саммит. Он убежден в необходимости присутствия российских представителей для достижения конструктивного диалога, передает RT.
План второго саммита предполагается подготовить к ноябрю, а его структура будет разработана на основе трех предстоящих встреч по ключевым направлениям. Подготовка к саммиту включает в себя ряд международных встреч, которые состоятся в Катаре, Турции и Канаде, и будут посвящены вопросам энергетики, морского коридора и гуманитарным проблемам соответственно.
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