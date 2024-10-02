02 октября 2024

Шольц призвал создать условия для саммита с участием России и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Шольц обещал предоставить Киеву финансовую поддержку Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости участия России и Украины в предстоящей конференции по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил во время встречи с гражданами на праздновании Дня единства в Шверине.

Новость по теме
«План из трех пунктов»: что Зеленский предложит России на новом саммите мира

«Нам уже сейчас нужна конференция, в которой примет участие и Украина, и Россия», — подчеркнул Шольц, пишет РБК. Канцлер также отметил, что Россия не может требовать от Украины капитуляции и обещал предоставить Киеву финансовую поддержку.

Шольц уточнил, что Украине дадут кредит в размере 50 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. «Это станет сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что поддержка не ослабевает и что он сможет восстановить свою страну», — заявил канцлер.

Зеленский выступил с инициативой пригласить РФ на предстоящий мирный саммит. Он убежден в необходимости присутствия российских представителей для достижения конструктивного диалога, передает RT.

План второго саммита предполагается подготовить к ноябрю, а его структура будет разработана на основе трех предстоящих встреч по ключевым направлениям. Подготовка к саммиту включает в себя ряд международных встреч, которые состоятся в Катаре, Турции и Канаде, и будут посвящены вопросам энергетики, морского коридора и гуманитарным проблемам соответственно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости участия России и Украины в предстоящей конференции по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил во время встречи с гражданами на праздновании Дня единства в Шверине. «Нам уже сейчас нужна конференция, в которой примет участие и Украина, и Россия», — подчеркнул Шольц, пишет РБК. Канцлер также отметил, что Россия не может требовать от Украины капитуляции и обещал предоставить Киеву финансовую поддержку. Шольц уточнил, что Украине дадут кредит в размере 50 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. «Это станет сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что поддержка не ослабевает и что он сможет восстановить свою страну», — заявил канцлер. Зеленский выступил с инициативой пригласить РФ на предстоящий мирный саммит. Он убежден в необходимости присутствия российских представителей для достижения конструктивного диалога, передает RT. План второго саммита предполагается подготовить к ноябрю, а его структура будет разработана на основе трех предстоящих встреч по ключевым направлениям. Подготовка к саммиту включает в себя ряд международных встреч, которые состоятся в Катаре, Турции и Канаде, и будут посвящены вопросам энергетики, морского коридора и гуманитарным проблемам соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...