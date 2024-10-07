Что известно о массовом ДТП в Подмосковье: грузовик смял семь легковушек. Фото, видео

В Подмосковье произошла массовая авария, есть жертвы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На трассе в Подмосковье столкнулись пять грузовиков и шесть легковых автомобилей
На трассе в Подмосковье столкнулись пять грузовиков и шесть легковых автомобилей Фото:

Около подмосковного Серпухова произошла массовая авария. Грузовик врезался в поток машин и затянул за собой семь легковых автомобилей на значительное расстояние. В результате происшествия несколько человек погибли. Что известно о страшной автокатастрофе — в материале URA.RU.

Где произошло ДТП

Массовая авария произошла в районе 103-го километра трассы М-2 «Крым» в Московской области. По данным telegram-канала Mash, грузовик врезался в поток машин, затянув несколько легковых автомобилей за собой. Всего столкнулись пять легковушек и шесть грузовиков. Сейчас движение на участке, где произошло ДТП, полностью перекрыто. На месте работают 34 специалиста и 13 единиц техники.

Причина массовой аварии

По предварительной информации, отказ тормозной системы стал причиной смертельного ДТП. Как сообщает telegram-канал Shot, 45-летний водитель фуры утверждает, что причиной стала неисправность тормозов. Также он опроверг предположения о том, что мог заснуть за рулем.

Жертвы и пострадавшие в результате ДТП

В результате страшной аварии в Подмосковье погибли три человека. Еще четыре получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около подмосковного Серпухова произошла массовая авария. Грузовик врезался в поток машин и затянул за собой семь легковых автомобилей на значительное расстояние. В результате происшествия несколько человек погибли. Что известно о страшной автокатастрофе — в материале URA.RU. Массовая авария произошла в районе 103-го километра трассы М-2 «Крым» в Московской области. По данным telegram-канала Mash, грузовик врезался в поток машин, затянув несколько легковых автомобилей за собой. Всего столкнулись пять легковушек и шесть грузовиков. Сейчас движение на участке, где произошло ДТП, полностью перекрыто. На месте работают 34 специалиста и 13 единиц техники. По предварительной информации, отказ тормозной системы стал причиной смертельного ДТП. Как сообщает telegram-канал Shot, 45-летний водитель фуры утверждает, что причиной стала неисправность тормозов. Также он опроверг предположения о том, что мог заснуть за рулем. В результате страшной аварии в Подмосковье погибли три человека. Еще четыре получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...