Что известно о массовом ДТП в Подмосковье: грузовик смял семь легковушек. Фото, видео

В Подмосковье произошла массовая авария, есть жертвы

07 октября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

На трассе в Подмосковье столкнулись пять грузовиков и шесть легковых автомобилей Фото: МЧС России, https://t.me/mchs_official/23141?single Около подмосковного Серпухова произошла массовая авария. Грузовик врезался в поток машин и затянул за собой семь легковых автомобилей на значительное расстояние. В результате происшествия несколько человек погибли. Что известно о страшной автокатастрофе — в материале URA.RU. Где произошло ДТП Массовая авария произошла в районе 103-го километра трассы М-2 «Крым» в Московской области. По данным telegram-канала Mash, грузовик врезался в поток машин, затянув несколько легковых автомобилей за собой. Всего столкнулись пять легковушек и шесть грузовиков. Сейчас движение на участке, где произошло ДТП, полностью перекрыто. На месте работают 34 специалиста и 13 единиц техники. Причина массовой аварии По предварительной информации, отказ тормозной системы стал причиной смертельного ДТП. Как сообщает telegram-канал Shot, 45-летний водитель фуры утверждает, что причиной стала неисправность тормозов. Также он опроверг предположения о том, что мог заснуть за рулем. Жертвы и пострадавшие в результате ДТП В результате страшной аварии в Подмосковье погибли три человека. Еще четыре получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около подмосковного Серпухова произошла массовая авария. Грузовик врезался в поток машин и затянул за собой семь легковых автомобилей на значительное расстояние. В результате происшествия несколько человек погибли. Что известно о страшной автокатастрофе — в материале URA.RU. Массовая авария произошла в районе 103-го километра трассы М-2 «Крым» в Московской области. По данным telegram-канала Mash, грузовик врезался в поток машин, затянув несколько легковых автомобилей за собой. Всего столкнулись пять легковушек и шесть грузовиков. Сейчас движение на участке, где произошло ДТП, полностью перекрыто. На месте работают 34 специалиста и 13 единиц техники. По предварительной информации, отказ тормозной системы стал причиной смертельного ДТП. Как сообщает telegram-канал Shot, 45-летний водитель фуры утверждает, что причиной стала неисправность тормозов. Также он опроверг предположения о том, что мог заснуть за рулем. В результате страшной аварии в Подмосковье погибли три человека. Еще четыре получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.