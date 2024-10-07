Около подмосковного Серпухова произошла массовая авария. Грузовик врезался в поток машин и затянул за собой семь легковых автомобилей на значительное расстояние. В результате происшествия несколько человек погибли. Что известно о страшной автокатастрофе — в материале URA.RU.
Где произошло ДТП
Массовая авария произошла в районе 103-го километра трассы М-2 «Крым» в Московской области. По данным telegram-канала Mash, грузовик врезался в поток машин, затянув несколько легковых автомобилей за собой. Всего столкнулись пять легковушек и шесть грузовиков. Сейчас движение на участке, где произошло ДТП, полностью перекрыто. На месте работают 34 специалиста и 13 единиц техники.
Причина массовой аварии
По предварительной информации, отказ тормозной системы стал причиной смертельного ДТП. Как сообщает telegram-канал Shot, 45-летний водитель фуры утверждает, что причиной стала неисправность тормозов. Также он опроверг предположения о том, что мог заснуть за рулем.
Жертвы и пострадавшие в результате ДТП
В результате страшной аварии в Подмосковье погибли три человека. Еще четыре получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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