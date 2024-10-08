Московский автодилер «Рольф» планирует зайти на рынок Перми

Автодилер «Рольф», который работает в Москве и Санкт-Петербурге, хочет расширить бизнес. Компания намерена открыть центры в Перми.
«Автодилер „Рольф“, работающий в Москве и Санкт-Петербурге, планирует открыть свои центры в Перми, а также в других крупных городах России. При выборе регионов „Рольф“ ориентировался на численность населения, уровень обеспеченности автомобилями, кредитную нагрузку и другие показатели», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на презентацию компании.
Автодилер «Рольф» начал работать в 1991 году, открыв первый центр в Москве. Тогда компания предоставляла услуги такси и проката автомобилей. В автопарке были только иномарки. В 1992 году дилер начал продавать автомобили Mitsubishi. Сейчас в ассортименте компании европейские, китайские, японский и корейские автомобили.
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