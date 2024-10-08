08 октября 2024

Московский автодилер «Рольф» планирует зайти на рынок Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Копания продает автомобили из Европы и Азии
Копания продает автомобили из Европы и Азии Фото:

Автодилер «Рольф», который работает в Москве и Санкт-Петербурге, хочет расширить бизнес. Компания намерена открыть центры в Перми.

«Автодилер „Рольф“, работающий в Москве и Санкт-Петербурге, планирует открыть свои центры в Перми, а также в других крупных городах России. При выборе регионов „Рольф“ ориентировался на численность населения, уровень обеспеченности автомобилями, кредитную нагрузку и другие показатели», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на презентацию компании.

Автодилер «Рольф» начал работать в 1991 году, открыв первый центр в Москве. Тогда компания предоставляла услуги такси и проката автомобилей. В автопарке были только иномарки. В 1992 году дилер начал продавать автомобили Mitsubishi. Сейчас в ассортименте компании европейские, китайские, японский и корейские автомобили.

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Автодилер «Рольф», который работает в Москве и Санкт-Петербурге, хочет расширить бизнес. Компания намерена открыть центры в Перми. «Автодилер „Рольф“, работающий в Москве и Санкт-Петербурге, планирует открыть свои центры в Перми, а также в других крупных городах России. При выборе регионов „Рольф“ ориентировался на численность населения, уровень обеспеченности автомобилями, кредитную нагрузку и другие показатели», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на презентацию компании. Автодилер «Рольф» начал работать в 1991 году, открыв первый центр в Москве. Тогда компания предоставляла услуги такси и проката автомобилей. В автопарке были только иномарки. В 1992 году дилер начал продавать автомобили Mitsubishi. Сейчас в ассортименте компании европейские, китайские, японский и корейские автомобили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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