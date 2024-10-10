В Березниках вновь разыскивают 16-летнюю девушку, которую искали в 2023 году

В Березниках после учебы пропала 16-летняя Виктория Лесная
© Служба новостей «URA.RU»
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Информацию о местонахождении девушки просят сообщать в полицию
Информацию о местонахождении девушки просят сообщать в полицию Фото:

В городе Березники Пермского края разыскивают 16-летнюю Викторию Лесную. Информацию в соцсетях распространили волонтеры поискового отряда «Регион-59 поиск пропавших людей». Сообщается, что девушка не вернулась домой с учебы. Последний раз ее видели еще 26 сентября.

«Внимание: устанавливается местонахождение Лесной Виктории Михайловны, 16 лет, г. Березники, Пермский край. 26 сентября не вернулась с учебы, с тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщают в организации. Сообщить о местонахождении девушки можно по телефонам 02, 102 (полиция); 112 (ЕДДС).

В феврале 2023 года также было объявлено о поисках Виктории Лесной. Сообщалось, что она ушла из дома и пропала. Девушку нашли спустя сутки после того, как объявили о пропаже.

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В городе Березники Пермского края разыскивают 16-летнюю Викторию Лесную. Информацию в соцсетях распространили волонтеры поискового отряда «Регион-59 поиск пропавших людей». Сообщается, что девушка не вернулась домой с учебы. Последний раз ее видели еще 26 сентября. «Внимание: устанавливается местонахождение Лесной Виктории Михайловны, 16 лет, г. Березники, Пермский край. 26 сентября не вернулась с учебы, с тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщают в организации. Сообщить о местонахождении девушки можно по телефонам 02, 102 (полиция); 112 (ЕДДС). В феврале 2023 года также было объявлено о поисках Виктории Лесной. Сообщалось, что она ушла из дома и пропала. Девушку нашли спустя сутки после того, как объявили о пропаже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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