В Балтийском море загорелся танкер с нефтью и химикатами

В Балтийском море загорелся нефтяной танкер Annika, члены экипажа были спасены (архивное фото)
В Балтийском море загорелся нефтяной танкер Annika, начиненный химикатами. Инцидент произошел к северо-востоку от немецкого города Кюлунгсборн. Об этом сообщает Германское общество по спасению потерпевших крушение на своем сайте.
«Загорелся нефтяной танкер Annika», — отмечается на сайте организации. На место происшествия выехал спасательный катер, буксирное судно и многоцелевой корабль. Ведутся спасательные работы по тушению объекта. Отмечается, что все семеро членов экипажа были спасены. Первые сообщения о возгорании появились в 10:00 (по Мск).
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