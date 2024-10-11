В Балтийском море загорелся танкер с нефтью и химикатами

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В Балтийском море загорелся нефтяной танкер Annika, члены экипажа были спасены (архивное фото)
В Балтийском море загорелся нефтяной танкер Annika, члены экипажа были спасены (архивное фото) Фото:

В Балтийском море загорелся нефтяной танкер Annika, начиненный химикатами. Инцидент произошел к северо-востоку от немецкого города Кюлунгсборн. Об этом сообщает Германское общество по спасению потерпевших крушение на своем сайте.

«Загорелся нефтяной танкер Annika», — отмечается на сайте организации. На место происшествия выехал спасательный катер, буксирное судно и многоцелевой корабль. Ведутся спасательные работы по тушению объекта. Отмечается, что все семеро членов экипажа были спасены. Первые сообщения о возгорании появились в 10:00 (по Мск). 

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В Балтийском море загорелся нефтяной танкер Annika, начиненный химикатами. Инцидент произошел к северо-востоку от немецкого города Кюлунгсборн. Об этом сообщает Германское общество по спасению потерпевших крушение на своем сайте. «Загорелся нефтяной танкер Annika», — отмечается на сайте организации. На место происшествия выехал спасательный катер, буксирное судно и многоцелевой корабль. Ведутся спасательные работы по тушению объекта. Отмечается, что все семеро членов экипажа были спасены. Первые сообщения о возгорании появились в 10:00 (по Мск). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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