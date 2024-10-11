Мужчина не сдержался и ударил кулаком фасад музея в Кремле

Мужчина ударил молотком по фасаду Государственного исторического музея на Красной площади
Мужчина из личной неприязни к Федеральной службе охраны (ФСО) облил краской фасад Государственного исторического музея в Кремле. Также он ударил по нему молотком.
«Мужчина в Москве облил краской фасад музея в Кремле», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что такой поступок гражданин совершил из-за неприязни к ФСО.
Также мужчина ударил по фасаду молотком, после чего был задержан полицией на Красной площади. За это правонарушение ему назначили 15 суток административного ареста, передали в telegram-канале.
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