Над Россией после мощнейшей магнитной бури началось северное сияние. Фото

11 октября 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

. Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители различных регионов России стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния, которое произошло 10 октября на фоне сильной магнитной бури третьего уровня (G3). Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус «Магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года», — отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитная буря началась вечером и, как ожидается, продлится как минимум еще двое суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители различных регионов России стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния, которое произошло 10 октября на фоне сильной магнитной бури третьего уровня (G3). Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус «Магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года», — отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитная буря началась вечером и, как ожидается, продлится как минимум еще двое суток.