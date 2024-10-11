ВСУ потеряли командный пункт из-за TikTok, Зеленского ликвидируют после неудач: карта СВО 11 октября

Алаудинов: Зеленский будет ликвидирован из-за провалов ВСУ на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ВСУ снимали TikTok в командном пункте и привлекли внимание операторов БПЛА
Бойцы ВСУ снимали TikTok в командном пункте и привлекли внимание операторов БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, в котором бойцы снимали TikTok. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт сыпется и лидера Украины Владимира Зеленского ликвидируют из-за неудач ВСУ на фронте. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. 

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Алаудинов предрек гибель Зеленского

Генерал-майор Апти Алаудинов предположил, что после краха ВСУ украинского лидера вряд ли оставят в живых. Командир «Ахмата» подкрепил эту мысль заявлением о критической ситуации на украинском фронте.

«Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на десяти участках… И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых», — сказал Алаудинов.

Донецкое направление

Мотострелковая разведгруппа группировки «Юг» захватила два миномета ВСУ на подступах к Гродовке. Российские бойцы использовали их против отступающих украинских бойцов. 

ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) украинской армии, раскрыв его благодаря тому, что бойцы ВСУ снимали видео, предположительно, в TikTok. КНП был расположен в блиндаже около населенного пункта Горняк. Пункт был уничтожен с помощью российского БПЛА.

Харьковское направление

Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ, которые координировал украинские подразделения у Волчанска. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, по пункту было нанесено огневое поражение прицельным огнем.

Над Россией сбили 10 дронов ВСУ

В ночь на 11 октября над территорией России сбиты 10 беспилотников ВСУ. Из них четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Брянской областью, и один беспилотник был уничтожен над Курской областью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, в котором бойцы снимали TikTok. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт сыпется и лидера Украины Владимира Зеленского ликвидируют из-за неудач ВСУ на фронте. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.  Алаудинов предрек гибель Зеленского Генерал-майор Апти Алаудинов предположил, что после краха ВСУ украинского лидера вряд ли оставят в живых. Командир «Ахмата» подкрепил эту мысль заявлением о критической ситуации на украинском фронте. Донецкое направление Мотострелковая разведгруппа группировки «Юг» захватила два миномета ВСУ на подступах к Гродовке. Российские бойцы использовали их против отступающих украинских бойцов.  ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) украинской армии, раскрыв его благодаря тому, что бойцы ВСУ снимали видео, предположительно, в TikTok. КНП был расположен в блиндаже около населенного пункта Горняк. Пункт был уничтожен с помощью российского БПЛА. Харьковское направление Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ, которые координировал украинские подразделения у Волчанска. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, по пункту было нанесено огневое поражение прицельным огнем. Над Россией сбили 10 дронов ВСУ В ночь на 11 октября над территорией России сбиты 10 беспилотников ВСУ. Из них четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Брянской областью, и один беспилотник был уничтожен над Курской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...