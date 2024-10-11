ВСУ потеряли командный пункт из-за TikTok, Зеленского ликвидируют после неудач: карта СВО 11 октября

ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, в котором бойцы снимали TikTok. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт сыпется и лидера Украины Владимира Зеленского ликвидируют из-за неудач ВСУ на фронте. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Алаудинов предрек гибель Зеленского
Генерал-майор Апти Алаудинов предположил, что после краха ВСУ украинского лидера вряд ли оставят в живых. Командир «Ахмата» подкрепил эту мысль заявлением о критической ситуации на украинском фронте.
«Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на десяти участках… И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых», — сказал Алаудинов.
Донецкое направление
Мотострелковая разведгруппа группировки «Юг» захватила два миномета ВСУ на подступах к Гродовке. Российские бойцы использовали их против отступающих украинских бойцов.
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) украинской армии, раскрыв его благодаря тому, что бойцы ВСУ снимали видео, предположительно, в TikTok. КНП был расположен в блиндаже около населенного пункта Горняк. Пункт был уничтожен с помощью российского БПЛА.
Харьковское направление
Российские войска уничтожили пункт управления ВСУ, которые координировал украинские подразделения у Волчанска. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, по пункту было нанесено огневое поражение прицельным огнем.
Над Россией сбили 10 дронов ВСУ
В ночь на 11 октября над территорией России сбиты 10 беспилотников ВСУ. Из них четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Брянской областью, и один беспилотник был уничтожен над Курской областью.
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